Napoli-Osimhen, i tifosi possono esultare: l’indizio ora cambia tutto

Mentre Victor Osimhen è fermo a causa d’infortunio, per i tifosi del Napoli arriva comunque una bella notizia che riguarda la situazione del centravanti nigeriano.

Al rientro dalla Nazionale nigeriana, il centravanti del Napoli, Victor Osimhen, ha accusato una lesione distrattiva all’adduttore sinistro, che lo terrà fermo almeno due settimane. Dopo aver saltato la sfida interna di campionato contro il Milan, l’attaccante non sarà a disposizione di mister Spalletti nemmeno per la gara contro il Lecce. Mentre ha dichiarato di voler recuperare per l’andata dei quarti di finale di Champions League ancora contro la formazione di Stefano Pioli, è più verosimile prospettare che possa tornare in forma per il ritorno allo Stadio Maradona.

I tifosi sono molto preoccupati per la sua assenza, considerato che è il capocannoniere della Serie A ed il più prolifico degli attaccanti in coppia con Kvaratskhelia. Tuttavia, mister Spalletti sa di poter contare sull’apporto di Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori, nonostante lo scivolone contro i rossoneri nell’ultima gara di campionato.

Sarà un periodo chiave anche per comprendere effettivamente il peso, sebbene sia facile da intuire, di Victor Osimhen all’interno della formazione azzurra. E nel contempo cominciare ad immaginare il futuro del Napoli in ottica di calciomercato.

Terry sulla panchina del Chelsea? Lukaku si avvicina e Osimhen si allontana

Per i tifosi del Napoli in tal senso potrebbe essere giunta una buona notizia, direttamente da Londra. In seguito all’ennesima sconfitta ovvero quella casalinga contro l’Aston Villa, il Chelsea ha esonerato il tecnico Graham Potter e stabilito che al momento l’allenatore sarà ad interim, ovvero Bruno Saltor. Una soluzione soltanto temporanea, mentre si trova l’accordo per affidare la panchina a un tecnico già individuato.

Secondo ‘The Sun’, si tratterebbe di John Terry. Un profilo che comporterebbe una rivoluzione anche dal punto di vista tattico e dei protagonisti. Terry, infatti, è un grande estimatore di Romelu Lukaku nonché suo amico. L’attuale attaccante dell’Inter è ancora di proprietà del Chelsea e in estate potrebbe farvi rientro, qualora la società londinese non fosse interessata ai termini dei nerazzurri per riprovare il prestito. Se così fosse, eventualmente il Chelsea non si fionderebbe anche su Victor Osimhen, poiché avrebbe in casa il centravanti su cui fare affidamento e non varrebbe la pena fare un investimento ulteriore di centinaia di milioni di euro. La situazione è in completo divenire, ma potrebbe essere un’ottima notizia per i sostenitori azzurri: una corteggiatrice in meno per il centravanti africano.