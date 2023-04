Rientro Osimhen, ufficialità dopo Napoli-Milan: c’è l’annuncio

Il nigeriano ha saltato la sfida con il Milan, tutti vogliono sapere la data del recupero: gli aggiornamenti comunicati dal Napoli

Trasferire il match con il Milan in archivio è un esercizio indispensabile per il Napoli. I sedici punti di vantaggio sulla Lazio con 30 punti ancora a disposizione restano un margine notevole e pertanto è fuori da ogni logica fare drammi per il campionato. Sicuramente lo 0-4 rimediato ieri rappresenta una macchina in un cammino esaltante ma è un incidente di percorso che in una stagione può essere comprensibile.

Semmai, i contraccolpi psicologici da evitare riguardano la Champions League. Il Milan ha confermato di essere un avversario che il Napoli non può permettersi di snobbare in vista del doppio appuntamento europeo in programma nelle prossime due settimane. Gli azzurri, intanto, sono tornati immediatamente al lavoro per preparare la partita di venerdì contro il Lecce.

Napoli, squadra di Spalletti immediatamente al lavoro: soltanto terapie per Osimhen, personalizzato in campo per Bereszynski

Gli azzurri torneranno nuovamente in campo per preparare la partita di Lecce. Al Via del Mare, venerdì alle ore 19, il Napoli di Luciano Spalletti cercherà di reagire immediatamente alla brutta sconfitta di ieri sera al Maradona. I partenopei devono tentare di chiudere la pratica primo posto nel minor tempo possibile.

Il gruppo napoletano, questa mattina ha ripreso gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center. L’obiettivo è focalizzare l’attenzione verso l’impegno in Salento. Una sfida per la preparazione della quale Luciano Spalletti avrà un giorno in meno rispetto alla settimanalizzazione classica.

Agli ordini dell’allenatore di Certaldo e del suo staff, oggi chi è sceso in campo ieri ha eseguito il classico lavoro di ripristino in palestra mentre gli altri elementi della rosa hanno svolto una prima fase di attivazione e successivamente si sono dedicati ad una partita a campo ridotto.

Il Napoli ha informato attraverso il proprio sito ufficiale che Bartosz Bereszynski ha svolto un lavoro personalizzato sul terreno di gioco mentre Osimhen ha fatto terapie. L’attaccante, dunque, neppure oggi ha lavorato in gruppo dopo l’infortunio rimediato con la Nigeria. Servirà ancora pazienza per rivederlo insieme ai compagni.