Napoli, sentenza a sorpresa dopo l’umiliazione: beffa per i tifosi

Il Napoli si lecca le ferite dopo il Milan, ma attenzione alla sentenza netta. Oltre il danno, arriva anche la beffa per i tifosi azzurri

Nessuno si sarebbe mai atteso un crollo del genere, anche se le premesse non arridevano certo al Napoli. Tuttavia, la sola assenza di Victor Osimhen non sarebbe mai bastata a presagire un risultato così pesante e clamoroso. Nel day after continua a fare molto rumore la vittoria del Milan al Diego Armando Maradona, con una sconfitta che ha a dir poco scosso lo scenario italiano in questo mese di aprile.

Il campionato è ancora lontano dall’essere riaperto, ma intanto i rossoneri hanno mandato un messaggio fortissimo al Napoli in vista della Champions League. Mercoledì prossimo ci sarà il secondo atto della sfida tra azzurri e milanisti, in una gara di andata che si giocherà nella tana del Diavolo. Un match complicato per Luciano Spalletti e i suoi, che a loro volta sperano di reagire e di rispondere prontamente già nella prossima gara di campionato contro il Lecce. E poi presentarsi al 100% per la vendetta da servire in casa del Milan.

Napoli-Milan, sentenza beffa dopo l’umiliazione: parla Allegri e scocca la frecciata agli azzurri

Dopo l’umiliazione subita contro i rossoneri, a bruciare sono anche le parole di Massimiliano Allegri. Nel presentare la gara di domani tra la sua Juventus e l’Inter, il tecnico bianconero si è concesso una digressione sul risultato testimoniato ieri al Maradona: “Nel calcio bisogna avere equilibrio, al di là dei risultati negativi o positivi. In poco tempo può cambiare tutto, guardate al Milan… Tutti lo davano per spacciato e poi ha vinto in maniera straordinaria!”.

Parole accompagnate da un sorriso beffardo, con lo stesso Massimiliano Allegri che ammicca ad una frecciata nel corso della sua conferenza stampa. A breve anche la sua Juventus dovrà confrontarsi contro il Napoli capolista, con la voglia e la fame di vendicare la pesante umiliazione dell’andata. Per Spalletti e i suoi sarà un aprile davvero infuocato.