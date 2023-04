“Bambini piangevano, volevano scappare”: Napoli-Milan, l’assurda situazione al Maradona

L’assurdo racconto arrivato dal ventre dello Stadio Diego Armando Maradona in occasione della partita tra Napoli e Milan.

Una serata da dimenticare per il Napoli ma anche per la città di Napoli, per la sua tifoseria e le tante persone che sono accorse allo Stadio Diego Armando Maradona per assistere alla partita contro il Milan. La sconfitta è pesante e fa male: un 4-0 difficile da digerire per i giocatori ed anche per la piazza azzurra, che da capolista in campionato si è dovuta arrendere sotto i colpi dei campioni in carica. Quanto accaduto sul campo, però, è passato tremendamente e clamorosamente in secondo piano. La partita, per quanto sia importante in termini di risultato e punteggio, non può essere posta dinanzi a quanto accaduto ieri sera sugli spalti.

La protesta contro il presidente De Laurentiis, l’impossibilità di introdurre tamburi, bandiere e tutti gli strumenti necessari per alimentare il tifo, ha fatto scattare una molla di tensione all’interno dell’impianto. Prima della partita, va detto, i gruppi organizzarti si sono resi protagonisti di una protesta pacifica, con cori di sostegno per la squadra in vista della partita. All’interno dello stadio, invece, è calato il silenzio rotto soltanto dai cori rivolti da una parte della tifoseria organizzata contro il patron del Napoli.

Napoli, l’assurdo racconto riportato dal Maradona

C’è stato, poi, anche un momento di forte tensione all’interno della Curva B. Protagonisti due gruppi organizzati, che sarebbero arrivati allo scontro fisico a causa di una disparità di vedute sull’entità di cori da cantare all’interno dello Stadio durante la partita. Chi voleva cantare contro il presidente del Napoli, chi invece avrebbe voluto evitare. Da qui gli scontri, con tanti bambini e famiglie presenti all’interno del settore che hanno dovuto guardare inermi quanto accadeva sotto i loro occhi.

Il giornalista Umberto Chiariello ha parlato ai microfoni di ‘Canale 21’, raccontato alcune testimonianze in relazione a quanto accaduto proprio in Curva B. “Abbiamo visto la manifestazione nel pomeriggio all’esterno del Maradona che è stata pacifica, corretta e senza toni negativi”, ha inizialmente detto Chiariello. “Distinguiamola, però, con quello che è successo dentro allo stadio durante la partita”, ha poi detto il giornalista. “Ho commenti di genitori – le parole di Chiariello – coi bambini che piangevano e volevano scappare. Gente che ha pagato 70 euro”, l’assurdo racconto.