“Sarà complicato”: Napoli-Milan, la sentenza di Cassano lascia increduli

L’ex calciatore Antonio Cassano ha commentato ciò che è accaduto nel match del Maradona tra il Napoli di Spalletti e il Milan.

Il Milan campione d’Italia di Stefano Pioli ha sorpreso tutti nel posticipo della ventottesima giornata di campionato. I rossoneri hanno espugnato il Maradona con una prestazione straordinaria, un 4 a 0 contro il Napoli di Spalletti, squadra dominatrice attualmente del campionato. Il club partenopeo è rimasto spiazzato dalla squadra di Pioli, apparsa molto vicina a quella che mesi fa trionfò in campionato e conquistò il titolo tra lo stupore generale.

In tanti hanno commentato la prestazione ed allo stesso tempo sono rimasti spiazzati dal Napoli. La capolista della Serie A ha dominato in tutto e per tutto il campionato e nessuno si aspettava un crollo cosi repentino. Soprattutto contro una squadra che il club partenopeo dovrà affrontare per altre due volte nei prossimi giorni, ovvero il club rivale per i Quarti di Champions League.

L’ex calciatore Antonio Cassano ha parlato mediante il proprio profilo Instagram ed ha commentato il match, mostrando un punto di vista molto sorprendente. Le parole di ‘Fantantonio’, come spesso capita, hanno generato tante polemiche ed ha spiegato: “Quello che voglio dire oggi è molto importante. In chiave Champions questa partita darà molti più vantaggi al Napoli che al Milan, ne sono certo. La squadra di Spalletti sarà avvelenata e sicuramente non è quella vista ieri, saranno desiderosi di fare due grandi match”.

Napoli-Milan, il giudizio di Cassano

L’ex calciatore di Inter e Milan ha proseguito ed ha appoggiato l’idea che ora per la squadra di Pioli sarà davvero molto dura. Lui continua: “Il Milan è tornato al 4-2-3-1 e finalmente i calciatori giocano nel loro modulo. In Champions League sarà però un’altra storia e per i rossoneri sarà davvero molto complicato. Sicuramente possono batterlo, ma penso sarà davvero molto complicato”.

Il Napoli ha un cospicuo vantaggio sulle rivali e certamente può gestire il vantaggio in campionato, ma Spalletti ha più volte chiarito che il campionato non è concluso e che la squadra deve concentrarsi al massimo per i prossimi impegni. Napoli e Milan si riaffronteranno nuovamente nelle prossime settimane, ma prima gli azzurri dovranno affrontare il Lecce in trasferta, e magari tornare alla vittoria.