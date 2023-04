“Una perdita importante”: Napoli, in bomber non ha dubbi

L’ex bomber ha preso la parola e non ha lasciato spazio ad equivoci: l’handicap del Napoli secondo lui è rappresentato da un fattore preciso

La brutta sconfitta con il Milan è una pagina da cancellare il prima possibile per la squadra di Luciano Spalletti. Una serata da incubo per gli azzurri che già nella prima parte della prima frazione si sono ritrovati sotto di due reti contro la formazione di Stefano Pioli e nella seconda, nella fase in cui hanno spinto con maggiore convinzione, hanno incassato pure il tris.

La rete del 3-0 di Rafael Leao ha tagliato le gambe per intero a Di Lorenzo e compagni. Quella di ieri sera è stata la quarta volta in cui i napoletani hanno terminato senza segnare neppure un gol. In questa stagione era successo soltanto nelle trasferte in casa di Liverpool e Inter e al Maradona contro la Lazio. Bobo Vieri, intanto, ha detto la sua nel corso della diretta della ‘Bobo Tv’.

Napoli, Vieri spiega la causa del pesante ko: “Osimhen perdita importante, l’infortunio però non dovrebbe essere nulla di grave”

A parlare del Napoli, in queste ore, è stato tra gli altri anche Christian Vieri. L’ex attaccante della Nazionale e di Juventus, Lazio, Inter e Milan si è espresso sul Napoli nel corso della diretta su ‘Twitch’ della ‘Bobo Tv’. L’ex attaccante ha concentrato l’attenzione sull’assenza di Victor Osimhen.

“Per il Napoli è una perdita importante quella di Osimhen, non ci voleva. Victor rappresenta il top in Europa. L’infortunio comunque non dovrebbe essere nulla di grave”, ha detto Vieri alla ‘Bobo Tv’, facendo emergere tutto il suo apprezzamento per il nigeriano dei partenopei, out con il Milan a causa della lesione distrattiva rimediata durante il periodo trascorso in nazionale.

Senza il numero nove però la squadra di Luciano Spalletti fino a questo momento, durante questa stagione, aveva raccolto diversi risultati positivi: vittorie con Glasgow Rangers (due volte) e Ajax in Champions League e quelle contro Spezia, Milan, Torino e Cremonese in campionato.