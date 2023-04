🔴 Napoli, l’ufficialità fa tremare Spalletti: guai in attacco

Ultim’ora Napoli, oltre la sconfitta anche la possibile sanzione: la FIGC ha deciso di aprire un’inchiesta. Ecco di cosa si tratta.

Il Napoli è chiamato a superare quanto prima ciò che è accaduto domenica sera al Diego Armando Maradona e a conquistare di nuovo punti fondamentali contro il Lecce alla 29a giornata di Serie A. Nel frattempo, però, è arrivata anche una notizia dell’ultim’ora che ha colpito gli azzurri.

Il Napoli ha perso il big match contro il Milan sotto gli occhi dei propri tifosi al Diego Armando Maradona. I sostenitori azzurri sono rimasti increduli per quanto avvenuto ma adesso sperano che la squadra possa ripartire e mostrare quanto capace di fare.

Proprio in merito a Napoli-Milan, però, è arrivata una notizia a sorpresa. Notizia che ha riguardato Matteo Politano, coinvolto in un ‘battibecco’ con i tifosi rossoneri presenti sugli spalti. Questo il punto della situazione.

Napoli-Milan, la FIGC apre un’inchiesta su Politano: ecco cosa sta accadendo

Napoli-Milan, oltre che dal risultato, è stata purtroppo caratterizzata anche dagli scontri tra le opposte tifoserie sugli spalti. Ma non solo. Perché sembrerebbe che i tifosi del Milan abbiano iniziato a punzecchiare Matteo Politano, specialmente per il suo passato tra le file dei rivali di Milano, ovvero dell’Inter.

Il giocatore sarebbe stato allora ripreso dalle telecamere nel momento in cui stava compiendo un gesto sicuramente non appropriato verso chi lo stava già provocando da diversi minuti. E proprio questa sua risposta gli costa un’inchiesta aperta dalla procura della FIGC.

Quest’ultima ha reso nota la volontà di fare chiarezza su quanto accaduto. Il giocatore azzurro rischia così non solo una sanzione pecuniaria perché la FIGC potrebbe decidere anche di assegnargli una squalifica. E se ciò dovesse accadere Luciano Spalletti si ritroverebbe con la rosa ancora più corta in attacco. L’esterno del Napoli verrà , in ogni caso, ascoltato dagli inviati della Procura. Poi si saprà quale sarà la decisione finale.