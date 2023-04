😱 “Potevo guadagnare di più con…”: Napoli, l’ammissione in diretta spiazza

Il Napoli è sempre al centro di speculazioni e voci di calciomercato, ma questa volta la rivelazione arriva proprio dal diretto interessato.

In questi anni, Cristiano Giuntoli si è specializzato in colpi veramente a sorpresa, che hanno rinforzato non poco il Napoli, oggi primo in classifica. Il 51 ds fiorentino, in azzurro dall’estate del 2015, è l’uomo dietro ad acquisti come Elmas, Allan, Zielinski, Di Lorenzo, Lobotka, Anguissa, Kim Min-jae e Kvaratskhelia. Ma nel corso degli anni ha anche mancato qualche colpo importante.

Ci sono infatti trattative a lungo inseguite ma che alla fine non si concretizzano, come sa bene qualsiasi esperto di calciomercato. Di una in particolare, davvero poco nota, ha parlato oggi un presidente che ha spesso lavorato a trattative con il Napoli. Stiamo parlando di Maurizio Setti, patron dell’Hellas Verona, intervistato da ‘La Gazzetta dello Sport’. Negli anni, i veronesi hanno imposto all’attenzione generale tanti giovani talenti della Serie A.

Il Napoli è stato uno dei club che più spesso si sono interfacciati con i gialloblù, in epoca recente. Sotto la presidenza Setti, iniziata nella primavera del 2012, il Verona ha ceduto ai partenopei giocatori del calibro di Jorginho, Amir Rrahmani e Giovanni Simeone. Il guadagno totale di queste tre operazioni ammonta a più di 27 milioni di euro, eppure Setti rivela che avrebbe potuto ottenere molto di più dai campani.

Setti rivela il colpo mancato del Napoli dal Verona

Nel gennaio del 2020, quello che ha visto Rrahmani trasferirsi dal Verona al Napoli, un altro giocatore era interessato da una trattativa tra i due club. Il difensore albanese firmò per il club azzurro dietro versamento di 14,2 milioni di euro, e rimase in Veneto a terminare la stagione. “Uno dei più forti centrali del momento. – dice oggi Sett, orgoglioso – Mi ha sorpreso per la sua crescita e il suo rendimento. È titolare fisso in una squadra che sta vincendo lo scudetto”.

Ma Rrahmani non sarebbe dovuto arrivare in Campania da solo, nei piani di Giuntoli. In quella finestra di calciomercato, il Napoli stava trattando anche Sofyan Amrabat, ma il trasferimento non si concretizzò. “Potevo guadagnare di più da lui, ma non voleva andare al Napoli” ha rivelato Setti. Il centrocampista marocchina si accordò invece con la Fiorentina, venendo pagato 19,5 milioni al Verona.