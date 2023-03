😮 Addio Zielinski: Napoli pronto l’erede che fa impazzire i tifosi e Spalletti

Il Napoli potrebbe dover salutare Zielinski in estate, ma Giuntoli sta già lavorando a un grande nome euriopeo per sostituire il polacco.

Il Napoli non perde tempo, e se all’archivio della pratica scudetto pare mancare ormai solo l’ufficialità , si pensa già ai rinforzi sul mercato. Giuntoli e De Laurentiis, infatti, avrebbero deciso fin da ora l’obiettivo numero uno per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Un fattore importante, considerando anche le probabili uscite della formazione campana.

Su tutte Piotr Zielinski, che è stato uno degli elementi fondamentali in questa stagione azzurra. Il 28enne centrocampista polacco è al Napoli dalla stagione 2016/2017, quando venne acquistato per 16 milioni di euro dall’Udinese. Il suo contratto da 3,5 milioni all’anno scade nel 2024, ma difficilmente verrà rinnovato: il polacco vuole un cospicuo aumento, che sfonderebbe il tetto salariale del club.

In estate dovrà quindi essere ceduto, probabilmente per una cifra attorno ai 35-40 milioni di euro. Il Napoli andrà allora subito a prendere un giocatore per sostituirlo, ed è da tempo chiaro il suo identikit. Un trequartista o mezzala, giovane e molto tecnico, capace di legare centrocampo e attacco, e con un cartellino e uno stipendio sostenibili. E il primo della lista è un nome di indubbio fascino.

Il Napoli ha pronto l’erede di Zielinski: colpo da favola, ecco i dettagli

Si tratta di un vecchio pallino di Giuntoli, ovvero Dominik Szoboszlai. Il 22enne centrocampista ungherese è uno dei talenti più apprezzati in Europa, autore già di 5 gol e 13 assist in questa stagione col RB Lipsia. Si tratta di un giocatore di sicuro valore, che attualmente percepisce uno stipendio di circa 2 milioni l’anno, e che sarebbe molto interessato a venire al Napoli.

Il suo cartellino, però, rischia di essere molto più alto, dato che i tedeschi lo valutano almeno 40 milioni, e sulle sue tracce ci sono anche Milan e Chelsea. Ecco allora perché il magiaro è un sogno, ma non l’unica alternativa a Zielinski per il Napoli. Giuntoli sta infatti monitorando anche Lazar Samardzic dell’Udinese, una delle rivelazioni dell’ultimo campionato di Serie A.