Napoli, Giuntoli sorride: quanti elogi dalla Francia

Arriva il riconoscimento per il calciomercato del Napoli. Secondo il celebre quotidiano Giuntoli ha fatto un vero e proprio capolavoro.

La stagione del Napoli è senza ombra di dubbio estremamente positiva. In questo momento, con la pausa nazionali finita e il campionato che si appresta a ricominciare, gli azzurri sono primi in classifica e ai quarti di finale di Champions League. Solo quest’ultimo traguardo è già storico di per se, visto che è la prima volta che il Napoli supera gli ottavi di finale della massima competizione continentale per club.

Una situazione che, visto il calciomercato di questa estate, davvero in pochi si aspettavano. Nello scorso calciomercato il Napoli ha fatto una scelta ben precisa: riduzione del monte ingaggi e massima capacità nello scouting di Giuntoli. Il direttore sportivo azzurro ha operato così una rivoluzione con gli addii di calciatori che negli ultimi anni erano stati la colonna portante di questo Napoli.

Partiti calciatori come Insigne, capitano, Koulibaly, inizialmente erede designato per la fascia e Mertens, recordman con la maglia azzurra, sono arrivati calciatori come Kvaratskhelia, Simeone, Raspadori e Kim. Scommesse che, a questo punto della stagione possono dirsi senza alcun dubbio vincenti. E giustamente il direttore sportivo, ma anche la società raccolgono consensi per quanto fatto.

L’Equipe incorona il Napoli: mercato indovinato. Assieme al Milan…

Il prestigioso giornale francese L’Equipe, che quando si parla di sport è un’istituzione a livello mondiale, incorona il mercato degli azzurri ponendo l’accento su come la dirigenza abbia venduto i tre calciatori più pagati della rosa, ossia Insigne, Mertens e Koulibaly e si ritrovi in testa alla classifica e con un traguardo storico raggiunto in Europa.

Oltre al Napoli viene incoronato pure il Milan che, seguendo sempre una politica attenta ai risparmi, l’anno scorso ha vinto lo Scudetto. Ad avvalorare i meriti dei due club anche il fatto che nessun giocatore delle due squadre figura tra i cinque calciatori più pagati della Serie A.