“Napoli, attento…”: Milan, l’uomo migliore non è Rafael Leao

L’uomo migliore del Milan non è Rafael Leao, come rivelato dal giornalista: è un altro il giocatore di cui il Napoli deve preoccuparsi

Il Milan sa bene che deve riprendersi dopo i quindici punti conquistati nel 2023. I rossoneri sono al quarto posto, ma se la Juventus dovesse ricevere i quindici punti in seguito al ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, le cose cambierebbero. A quel punto, Stefano Pioli e i suoi ragazzi ‘retrocederebbero’ al quinto posto e a quel punto la panchina del tecnico sarebbe in pericolo. Il percorso in Europa è stato ottimo fino a questo momento, ma Cardinale vuole arrivare di nuovo in Champions League.

Tonali ha spiegato in una recente intervista che l’obiettivo Champions, quello del torneo e non della qualificazione, è molto allettante. Per farlo, il Milan deve battere il Napoli nelle due partite dei quarti di finale. Un derby italiano di importanza pazzesca per entrambe le squadre. E i partenopei hanno ricevuto una sorta di avvertimento da parte del giornalista Adriano Ancona, che ha indicato l’uomo migliore della squadra di Stefano Pioli. E sorprendentemente non si tratta di Rafael Leao.

Milan-Napoli, Ancona: “In Champions le cose sono diverse…”

Adriano Ancona, giornalista, ha parlato ai microfoni di ‘Si gonfia la rete’, trasmissione in onda su Radio CRC: “In Champions League le cose sono diverse, ma il Napoli è una corazzata. Pioli ha cambiato tanti moduli, ma penso che il momento dipenda dai giocatori che devono girare e non dai numeri”. Poi prosegue: “Il Napoli stia attento al vero valore aggiunto del Milan, che è Mike Maignan”. Parole chiare, riferite all’importanza del portiere francese nell’ambito della manovra del Milan dal basso, o dalle occasioni che nascono dai suoi lunghi rinvii.

Maignan ha subito un brutto infortunio al polpaccio e poi anche una ricaduta, che lo ha costretto a rimanere diversi mesi fuori. E’ sceso, però, in campo nella sfida d’andata tra Milan e Napoli, finita 1-2 per i partenopei. Anche per il suo infortunio i rossoneri hanno subito una flessione in campionato. Ma in Champions League sarà regolarmente tra i pali.