“Sarebbe bello se…”: Napoli, la stoccata a De Laurentiis

Arriva la stoccata nei confronti del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis da parte del giornalista sui prezzi dei biglietti

Il Napoli domenica prossima affronterà il Milan nella ventottesima giornata di campionato. Un match molto importante, il primo di una serie da cinque che potrebbe portare i partenopei alla vittoria aritmetica dello scudetto. Un successo che manca da trentatré anni e che la città si sta preparando a festeggiare in ogni angolo, dal centro alla periferia. E poi c’è quella doppia sfida di Champions League ai rossoneri, che porterebbe il Napoli in semifinale qualora fosse vinta.

Un cammino, quello europeo, strepitoso con una parte del tabellone agevole rispetto a quella dove sono presenti Real Madrid, Chelsea, Manchester City e Bayern Monaco. Anche l’eventuale semifinale contro una tra Benfica e Inter, infatti, sarebbe una sfida alla pari. E oggi sono arrivate delle stoccate per De Laurentiis per la sua politica sui prezzi dei biglietti per la partita col Milan di Champions. Le curve, per i non abbonati, costerebbero 90 euro.

Napoli-Milan, Ravezzani critica De Laurentiis

Fabio Ravezzani, giornalista e direttore di Telelombardia, ha parlato ai microfoni di ‘Punto Nuovo Show‘, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo: “I biglietti di Napoli-Milan? Il club rossonero ha fatto gli stessi prezzi, è vero. Ma ciò non vuol dire che se uno commette un furto devi farlo anche tu (ride, ndr). Sarebbe bello se un presidente italiano badasse di più ai settori popolari mettendo dei prezzi accessibili, non credo che il Napoli abbia bisogno di quei 200 mila euro in più”. Poi prosegue: “Tagliare quel gruppo di persone che non possono permettersi un posto allo stadio è un brutto gesto”.

Parole chiare, che mettono in mostra le polemiche per i prezzi dei biglietti di Napoli-Milan fatte già dai tifosi partenopei sui social. Non solo, anche i tifosi rossoneri si sono lamentati dopo il costo dei ticket della sfida d’andata a San Siro, con il club rossonero che ha già fatto il record d’incassi italiano contro il Tottenham con oltre 9 milioni di euro.