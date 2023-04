Vieri lascia i napoletani senza parole: la sentenza è netta

Dopo la sconfitta del Napoli di domenica contro il Milan, Christian Vieri ha dichiarato alcune dichiarazioni sul team di Spalletti.

Il Napoli è caduto di nuvo in campionato. Dopo il ko di inzio marzo contro la Lazio dell’ex Maurizio Sarri, infatti, la squadra di Luciano Spalletti ha perso domenica sera contro il Milan di Stefano Pioli con un roboante 0-4.

Al netto di un risultato così netto, di fatto, quello che sta facendo preoccupare è la prestazione fornita dallo loro squadra del cuore. Il Napoli, infatti, è stato dominato per l’intera partita dal Milan di Stefano Pioli, il quale è stato bravissimo a sfruttare il vantaggio numerico nella zona mediana del campo. Mentre il team partenopopeo non ha mai dato la sensazione di avere la forza di poter ribaltare il risultato.

Questa sconfitta così netta subita contro il Milan è di fatto una brutta mazzata per il Napoli guidato da Luciano Spalletti. Se in campionato il margine sul secondo posto è così ampio che non c’è nulla da temere, in Champions League il discorso è invece molto diverso. Prima della gara di domenica, infatti, la squadra favorita per la qualificazione alle semifinali della massima competizione europea per club erano proprio quella partenopea, mentre ad avere qualche certezza in più è ora il team meneghino. Di tale opinione è anche l’ex giocatore Christian Vieri.

Napoli, la sentenza di Christian Vieri: “Gli azzurri hanno perso delle certezze”

L’ex centravanti dell’Inter e della Nazionale, nel corso della trasmissione ‘BoboTv in onda su Twitch’ ha infatti rilasciato queste dichiarazioni sulla gara di domenica scora dello Stadio Diego Armando Maradona: “Il Milan è riuscito a dare una fiammata al Napoli, il quale ora ha perso delle certezze. Ho detto che avrebbe passato il turno, ora dopo l’ultima gara dico di prestare molta attenzione”.

L’ex calciatore ha poi concluso il suo intervento: “Il Napoli sa benissimo che il Milan ha la forza di potergli fare male. Dopo tanti mesi ho visto un team rossonero forte, veloce ed aggressivo. Il team partenopeo deve stare molto attento contro la squadra di Pioli“