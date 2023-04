“De Laurentiis parla tanto ma…”: Napoli, stoccata in diretta al presidente

De Laurentiis è tornato, oggi più che mai, nel mirino delle critiche, dopo le ultime uscite. Ecco l’ultimo attacco contro il patron del Napoli.

Fa sempre discutere, Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli è una figura sempre al centro del dibattito calcistico e spesso circondata dalle polemiche per via delle sue dichiarazioni. Succede anche quest’anno, con il Napoli nettamente primo in classifica e a un passo da uno scudetto che sarebbe storico. Ma ecco che arriva una dura risposta alle ultime esternazioni del patron del club campano.

Una situazione particolare, quella di questa stagione, dato che fino a pochi giorni fa il presidente del Napoli era rimasto quasi in silenzio stampa. Nella migliore stagione di sempre del club partenopeo dall’avvio della sua gestione, De Laurentiis ha infatti incredibilmente mantenuto un basso profilo. Interviste e dichiarazioni ridotte al minimo, se non meno, che hanno probabilmente contribuito a mantenere un clima tranquillo nel club, favorendone i successi.

Poi, all’improvviso, una brusca inversione di rotta nella strategia comunicativa. Un cambiamento che è andato di pari passo con la crescita delle tensioni con i tifosi, a cui è stato vietato da tempo di introdurre bandiere e tamburi nello stadio. Una situazione che si è rapidamente riscaldata, portando alla clamorosa contestazione di domenica scorsa contro il Milan. E adesso non sono pochi a pensare che proprio il presidente possa essere un ostacolo ai ragazzi di Spalletti.

“Uno di quelli più divisivi”: duro attacco contro De Laurentiis

A parlare del patron del Napoli è stato quest’oggi il noto giornalista di Radio 24 Giovanni Capuano, intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo. “De Laurentiis parla tanto, ma il calcio italiano resta un po’ sempre lo stesso. Non c’è un remare tutti dalla stessa parte” ha dichiarato il giornalista al programma ‘Punto Nuovo Sport Show’. Capuano ha contestato appunto la strana strategia comunicativa del proprietario del club capolista in Serie A.

“Da un certo punto di vista, non era ancora il momento di uscire con questa dirompenza” ha detto il giornalista, parlando di come De Laurentiis sia diventato ora un fiume in piena. “Lo scudetto è quasi al sicuro, ma serve ritrovare la tranquillità degli scorsi mesi per blindarlo” prosegue Capuano. Un timore, per la verità, molto comune tra i tifosi, visto il brutto risultato di domenica scorsa col Milan.