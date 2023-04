🔴 Napoli, quando torna Osimhen? La giornata chiave, si deciderà tutto!

Il ritorno di Victor Osimhen in campo, quando avverrà ? Se lo domandano i tifosi del Napoli, spunta una data chiave per il suo rientro.

L’assenza di Victor Osimhen pesa e non poco sulle spalle di un Napoli che ha bisogno del suo bomber. La sconfitta contro il Milan è stata pesante, è mancata lucidità sotto porta ma è anche sembrato mancasse quel peso che proprio il nigeriano riesce a creare. Osimhen è in grado di riempire tutto il fronte d’attacco, e le difese avversarie lo sanno bene. Ecco perchè la sua assenza nel match contro il Milan è stata pesante, e la speranza è quella di recuperarlo il prima possibile.

Certo, difficile pensare che il numero 9 possa tornare contro il Lecce. Anzi, a dirla tutto si guarda già più avanti. La partita contro il Milan, quella di andata valida per i quarti di Champions League, verosimilmente è quella che potrebbe sancire il ritorno del nigeriano. Se non nella forma migliore, quanto meno in condizioni tali da poterlo vedere in campo anche per una manciata di minuti.

Lo spera Luciano Spalletti cosi come i tifosi del Napoli: per l’attacco azzurro, infatti, Osimhen rappresenta un elemento importante in grado anche di aiutare i compagni di reparto nella ricerca degli spazi, senza dimenticare la personalità e la grinta che hanno sempre contraddistinto le sue prestazioni sul campo.

Napoli, il rientro di Osimhen? C’è una data chiave…

Insomma, in queste ore si presterà grande attenzione a quelle che sono le condizioni dell’attaccante. Un popolo attende di conoscere quando Victor potrà tornare in campo. Certo, Simeone e Raspadori sono due elementi validi, e di fatti proprio su uno di loro cadrà la maglia da titolare per la sfida di venerdì contro il Lecce. La squadra, però, ha ben assimilato dei dettami di gioco legati proprio alla presenza di Osimhen ed alle sue caratteristiche: ecco perchè il suo ritorno, soprattutto per la sfida contro il Milan, sarebbe più che auspicabile.

C’è una data chiave dalla quale potrebbe decidersi il fuori. Nella giornata di venerdì 7 aprile, secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, si potranno prendere delle decisioni tali da rendere ancor più chiaro quale sarà il futuro prossimo di Osimhen. La distrazione all’adduttore della gamba sinistra c’è ancora, anche se in minima parte: dopo domani, con lo staff sanitario, si dovrebbe decidere cosa fare e come gestire Osimhen in vista del Milan.