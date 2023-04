“Gli ho detto una cosa…”: Lecce-Napoli, l’aneddoto lascia a bocca aperta

Lecce-Napoli è ormai imminente, e spunta una dichiarazione a sorpresa tra due dei protagonisti principali della partita di venerdì sera.

Il Napoli guarda avanti, e la prossima partita deve già essere l’occasione per un riscatto, dopo la catastrofica prestazione casalinga contro il Milan. Davanti ai ragazzi di Spalletti ci sarà il Lecce, una delle rivelazioni della stagione di Serie A, sedicesimo con 8 punti sulla zona retrocessione. Un clima senza dubbio teso a Castel Volturno, su cui intervengono le ultime dichiarazioni di un giocatore pugliese.

A dispetto della posizione in classifica e dei ben 44 punti che separano le due squadre in classifica, la gara con il Lecce sarà tutt’altro che semplice. I salentini sono stati in grado di vincere a Bergamo, battere la Lazio e bloccare sul pareggio Roma, Milan e proprio il Napoli. All’andata al Maradona, il 31 agosto 2022, i giallorossi reagirono all’iniziale gol di Elmas con Colombo, difendendo il risultato fino alla fine.

Era un Napoli ancora acerbo, che veniva da un altro pareggio con la Fiorentina, e che solo dopo quella gara avrebbe messo la quarta. I partenopei all’epoca stavano cercando equilibrio, mentre ora lo devono ritrovare, dopo il 4-0 subito dal Milan. Dal canto suo, il Lecce è in fase calante: i salentini hanno perso le ultime cinque partite, contro Sassuolo, Inter, Torino, Fiorentina ed Empoli.

Lecce-Napoli, Falcone contro Meret: cosa si sono detti i due portiere della Nazionale

Quella di venerdì sera allo stadio Via del Mare sarà anche una sfida tra due dei candidati a vice Donnarumma in nazionale. Sia Alex Meret del Napoli che Wladimiro Falcone del Lecce sono stati chiamati da Mancini per le ultime partite degli Azzurri contro Inghilterra e Malta. Un’esperienza importante per entrambi, ma soprattutto per l’estremo difensore giallorosso, che sta vivendo una bella stagione. E in quell’occasione il leccese ha rivelato di aver detto qualcosa al suo collega e rivale.

Non hanno parlato della partita, i due portieri, o almeno non proprio. “A Malta faceva vento e gli ho detto che a Lecce è uguale” ha scherzato oggi in conferenza stampa Falcone. Al di là di questo, però, il portiere del Lecce non si nasconde: “Speriamo di ripeterci, stavolta davanti al pubblico amico” ha detto. Un ovvio riferimento all’ottimo pareggio dell’andata, che scuoterebbe il Lecce dagli ultimi brutti risultati, ma non sarebbe certo un bel segnale per i tifosi del Napoli.