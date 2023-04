“Il Napoli si è interessato subito…”: l’agente svela il retroscena

Emerge un interessante retroscena sul calciomercato del Napoli. Il calciatore avrebbe potuto vestire azzurro, ma alla fine ha scelto la rivale.

Il calciomercato è fatto di occasioni e di momenti che possono cambiare la carriera di un calciatore e, di conseguenza, anche la storia di un club. Di certo non fa eccezione il Napoli che, anche nella sua storia recente, ne ha avuti di calciatori che potevano essere azzurri, ma alla fine hanno preferito altri lidi.

Uno di questi è, come emerso dalle parole del suo agente al Tuttomercatoweb, Kumbulla. L’attuale difensore della Roma di José Mourinho, stando a quanto ha rivelato il suo procuratore, avrebbe potuto vestire la maglia azzurri, ma così non è stato. “Il Napoli fu su di lui nel gennaio del 2021.” ha rivelato l’agente. “Giuntoli lo adocchiò. Il direttore sportivo del Napoli è uno dei migliori nello scovare talenti, però il ragazzo voleva finire la stagione all’Hellas Verona e quindi non se ne fece nulla.”

Poi venne l’estate e cambiò tutto: “A gennaio c’era l’occasione, però poi in estate su di lui si fiondarono un po’ tutte le big. Alla fine l’ha spuntata la Roma che è risultata quella più decisa. E’ stato un bene aver incontrato Juric, un tecnico che crede fermamente nei giovani, che fa della titolarità una questione di merito e non di anagrafe. Poi a Roma la sua carriera ha preso una piega molto veloce e importante.”

Napoli, Kumbulla occasione di mercato sfumata: il difensore non ha rimpianti

Uno dei motivi per cui Kumbulla ritiene ottimo per la sua carriera il trasferimento a Roma è dovuto al fatto di aver incrociato Josè Mourinho. L’agente del difensore albanese ha ottime parole per il tecnico: “Spesso il parametro per decidere se una stagione sta andando nel verso giusto o meno sono le partite giocate, ma ci sono anche altre cose che fanno la differenza.”

Una di queste è appunto il tecnico: “Ha un manager come Mourinho che può dargli tantissimo a livello di esperienza. Quando sei in una piazza difficile come Roma le difficoltà si affrontano in due modi: o scegli di scappare, come parte della stampa diceva in estate, o sennò rimani e ti metti in gioco.”