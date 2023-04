“Loro non hanno Kvara…”: la sentenza fa gongolare i tifosi del Napoli

Il noto giornalista ha parlato ai microfoni di TVPlay.it tirando in ballo anche l’attaccante georgiano del Napoli.

La sconfitta del Napoli contro il Milan, se da un lato non è stata naturalmente accolta nel migliore dei modi dall’ambiente azzurro, dall’altro ha galvanizzato molto l’ambiente rossonero. Aspetto non secondario anche la classifica, con il Milan che ha messo a referto tre punti importantissimi per la corsa Champions League.

Chi, tra le rivali, ha invece avuto il danno maggiore da questa giornata è stata l’Inter. L’altra squadra di Milano ha infatti perso terreno nei confronti delle dirette concorrenti, tra cui appunto il Milan. Tanti malumori in casa nerazzurra per una stagione che si sta configurando come piena di troppi passi falsi che, quando verranno tirate le somme, rischiano di pesare come un macigno sul futuro del tecnico Simone Inzaghi.

Il noto giornalista tifoso dell’Inter Fabrizio Biasin prova a dire la sua ai microfoni di TvPlay.it, anche alla luce del pari in extremis ieri contro la Juventus. “Ieri è stata una brutta partita.” ha dichiarato Biasin. “Ma siamo in un mese dove si giocherà nove volte. L’unica partita su cui potevi fare ragionamenti era quella di ieri. Secondo me è naturale che sia Inzaghi che Allegri li abbiano fatti. Se ad un certo punto le squadre sono stanche e tra due giorni devi rigiocare diventa difficile anche fare cambi per rimetterla in piedi. Poi oggi ci troviamo in un momento in cui bisogna turarsi il naso.”

Inter, Biasin difende Inzaghi: “Con questi giocatori a disposizione…”

“Simone Inzaghi ha già dimostrato di saper far giocare bene le sue squadre, ma dobbiamo dirci chiaramente come stanno le cose: questo non è il momento per farlo” ha continuato Biasin. “Nemmeno il tempo di tirare le fila e venerdì sarà un’altra partita. E sarà orrenda, ma toccherà fare così. Non c’è molto da discutere, in questo momento hai nove partite e devi far stare tutti bene. I risultati passeranno dalle battaglie e non dalle belle partite. Bisogna fare punti e quindi sono disposto a turarmi il naso.”

Ragionamento molto pragmatico, anche alla luce di una constatazione: l’Inter non ha calciatori in grado di saltare l’uomo “L’Inter è una squadra che contro chi aspetta va sempre in difficoltà.” ha concluso Biasin. “Questo perché non ha nessuno capace di saltare l’uomo, non ha un Kvaratskhelia o un Brahim Diaz. Loro, Napoli e Milan hanno questi calciatori, noi no. E paradossalmente le gare migliori sono state fatte contro le squadre forti che se la giocano. Vedi Barcellona e Napoli.”