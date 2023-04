😱 Milan-Napoli, la decisione di De Laurentiis sorprende tutti

Milan-Napoli di Champions League si avvicina, e per i partenopei sarà l’occasione del riscatto. Ecco al decisione a sorpresa di De Laurentiis.

Stanno per tornare in campo, Milan e Napoli, stavolta per la gara d’andata dei quarti di finale di Champions League. Dopo la debacle del Maradona di domenica scorsa, i partenopei andranno in trasferta a San Siro mercoledì 12 aprile, e il presidente De Laurentiis ha già fatto un annuncio per la partita. I tifosi azzurri drizzano subito le orecchie, dopo le tensioni con la dirigenza delle ultime settimane.

Sì, il rapporto tra il club e i suoi sostenitori non è stato dei migliori, di recente. Negli ultimi mesi, e in particolare dopo i disordini in autostrada A1 di gennaio, De Laurentiis sembra aver dichiarato guerra ai tifosi. L’accesso di bandiere e tamburi allo stadio Maradona è stato vietato, causando molte polemiche, che hanno portato anche alla contestazione proprio nel match col Milan. Ma la storia non è chiaramente finita qui.

Lo scontro è proseguito sui social nella giornata di ieri, con il Napoli che ha smentito che ci fosse alcun divieto, citando proprio l’esempio dei fan rossoneri. Poi un gruppo milanista di Pozzuoli ha prontamente contraddetto il Napoli sul fatto che bastasse compilare un modulo online. Insomma, tensione sempre più forte tra De Laurentiis e il mondo del tifo partenopeo, con il presidente dei campani che nel frattempo è tornato a parlare

La decisione di De Laurentiis: niente da fare per Milan-Napoli

Il patron degli azzurri ha parlato oggi a margine dell’evento organizzato a Milano da ‘Il Sole 24 Ore’, in cui si è incontrato con il presidente del Milan Paolo Scaroni. I due, dopo essere stati rivali nell’ultima di campionato, vedranno le proprie squadre contendersi l’accesso alle semifinali di Champions. Il 12 e il 18 aprile, prima a San Siro e poi al Maradona, rossoneri e partenopei si affronteranno per ottenere un posto tra le prime quattro squadre in Europa.

“Eccezionalmente, andrò a vedere Napoli-Milan in trasferta. – ha rivelato Scaroni, parlando del match di ritorno in coppa – Non vado neanche a Inter-Milan, perché non mi va di vedere questi colori che non mi sono familiari”. Al presidente rossonero ha risposto quindi De Laurentiis, con un laconico: “Io non andrò a Milano”. Il prossimo 12 aprile, dunque, il presidente del Napoli non sarà presente a San Siro per seguire la sua squadra nella gara d’andata.