🔴 Napoli, guaio per Spalletti: non solo Osimhen, c’è un’altra grana

Il Napoli venerdì 7 aprile scenderà in campo contro il Lecce e un giocatore è a forte rischio forfait: le ultime per Luciano Spalletti.

Il Napoli, archiviata la sconfitta ricevuta dal Milan al Diego Armando Maradona, ripartirà in campionato dalla trasferta contro il Lecce. La concentrazione è massima perché in palio ci sono altri importanti punti per la classifica di Serie A. Un giocatore però rischia di non esserci: ecco perché.

Il Napoli di Luciano Spalletti approderà venerdì allo Stadio Via del Mare di Lecce per affrontare appunto la squadra di Marco Baroni. Non possono essere commessi nuovi passi falsi.

La stagione degli azzurri è stata fin qui spettacolare ma lo Scudetto dev’essere ancora conquistato in maniera ufficiale. Motivo questo per cui il Napoli deve provare in qualsiasi modo a vincere. C’è un giocatore che però rischia di non esserci per la trasferta.

Napoli, rischio forfait per Politano: giocatore in attesa dell’esito delle indagini della FIGC

Il Napoli attende per comprendere cosa succederà con Matteo Politano. Sul giocatore sta infatti indagando la FIGC e il motivo è il brutto gesto rivolto dal giocatore ai sostenitori del Milan presenti sugli spalti. L’esterno d’attacco del Napoli, infatti, pizzicato dai rossoneri soprattutto per il suo passato all’Inter è stato ripreso dalle tante telecamere presenti allo stadio nel momento in cui si rivolgeva ai sostenitori rivali.

Ora, però, questo gesto avventato potrebbe costare a Matteo Politano una squalifica in Serie A. Non è perciò chiaro se il giocatore ci sarà o meno a Lecce per la trasferta della 29a giornata di campionato. La FIGC ha aperto un’inchiesta su di lui e, come riferito dall’edizione odierna de ‘L aRepubblica’, stanno indagando gli 007 che presto lo ascolteranno. La volontà è quella di ricostruire il fatto per intero. Prima di prendere una decisione che può andare da un’ammenda fino appunto alla squalifica.