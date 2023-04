Napoli, Spalletti può sorridere: manca davvero poco, tifosi in estasi

Dopo la brutta sconfitta rimediata contro il Milan, il Napoli di Luciano Spalletti può sorridere per una notizia arrivata in mattinata.

Dopo la sosta per lasciare spagli agli impegni delle varie nazionali, lo scorso weekend è tornato il campionato italiano. Tuttavia, per i tifosi del Napoli non è stato un bel rientro. Il team azzurro , infatti, ha perso domenica con un secco 0-4 contro il Milan di Stefano Pioli.

I partenopei, di fatto, non sono mai stati in partita contro il team meneghino, il quale ha meritato sicuramente il successo finale. Nonostante questa brutta sconfitta contro il Milan, in attesa della sentenza del Collegio di Garanzia del Coni sulla penalizzazione di 15 punti inflitta alla Juventus, i campani hanno comunque un vantaggio rassicurante sulla Lazio di Maurizio Sarri seconda: ovvero ben 16 punti.

Dopo la brutta prestazione fornita contro gli uomini di Stefano Pioli, il Napoli è atteso dalla gara di venerdì sera in trasferta contro il Lecce dell’ex Marco Baroni. I pugliesi, viste le cinque sconfitte consecutive, non stanno vivendo un momento molto difficile, ma sicuramente faranno di tutto per regalare una gioia ai propri tifosi. Nel frattempo, proprio per la gara contro i giallorossi, per Luciano Spalletti bisogna registrare delle ottime notizie.

Napoli, ottime notizie per Luciano Spalletti: si avvicina il rientro di Victor Osimhen

Come comunicato dallo stesso Napoli, tramite il consueto report da Castel Volturno, le condizioni Victor Osimhen stanno di fatto migliorando. L’attaccante, arrivato con qualche noia muscolare dagli impegni con la sua Nigeria, ha infatti svolto delle terapie e del lavoro in palestra.

Mathias Olivera, invece, è più avanti rispetto a Victor Osimhen, visto che ha fatto del lavoro individuale in campo. Luciano Spalletti spera di avere a disposizione questi due calciatori in vista di un mese di aprile che potrebbe cambiare la storia del Napoli. Gli azzurri, oltre alle gare di campionato che potrebbero blindare ancora di più lo Scudetto, hanno in calendario il doppio confronto dei quarti di finale di Champions League contro il Milan.