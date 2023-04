😱 Napoli-ultras, c’è la svolta: annuncio ufficiale, ora cambia tutto

Il Napoli di De Laurentiis sta vivendo una stagione straordinari. La società deve fare i conti però con un problema relativo ai tifosi.

La stagione del Napoli di Luciano Spalletti e Aurelio De Laurentiis è andata ben oltre ogni aspettativa. Il club partenopeo, a inizio campionato, non partiva certo con i favori del pronostico, eppure Spalletti, con il grande lavoro di Giuntoli, è riuscito a realizzare una squadra straordinaria, una squadra che a meno di colpi di scena entrerà nella storia. Gli azzurri hanno infatti un grande vantaggio sulle dirette inseguitrici e manca davvero poco allo scudetto.

Nonostante ciò il clima attorno al club non è dei migliori e nelle ultime settimane abbiamo assistito ad una piccola rottura tra la società ed il tifo organizzato azzurro. Il patron azzurro Aurelio De Laurentiis ha rilasciato pungenti dichiarazioni nelle ultime ore e le parti starebbero vivendo un clima infuocato. La Curva A, una delle principali frange del tifo partenopeo, ha rilasciato un comunicato dove in parte si prova a stemperare i toni. Ecco parte del comunicato:

“La Curva A per amore fa un passo indietro. Con il Verona si invieranno le mail per entrare il materiale necessario per tifare tranquillamente, ora tocca però anche a De Laurentiis e al Questore”. Il tifoso spiega: “Siccome abbiamo sentito che stiamo abbandonando la squadra, abbiamo scelto di fare i fatti e chiarire che il Napoli è la nostra vita”.

Napoli, gli ultras cambiano: le parole

Le prossime settimane saranno fondamentali per il Napoli e per la sua storia. Lo scudetto sembra davvero ad un passo mentre il club può fare bene anche in Europa. Uno dei leader della Curva A, con un intervento ai microfoni di Radio Marte, ha poi proseguito: “Il mio rammarico è che il presidente sta togliendo tempo a figure che devono gestire la città . Potremmo risolverla serenamente tra noi e loro”. Infine la conclusione:

“Siamo ragazzi che vogliono solo il bene della squadra, vogliamo goderci questi due mesi per festeggiare uno scudetto che molti di noi non hanno mai visto. Non parlerei di tregua perchè non può esserci guerra con chi ci sta portando verso il sogno scudetto. Abbiamo grandi calciatori e tifosi, possiamo raggiungere grandi obiettivi con la società al passo con noi”.