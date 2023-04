🔴 Napoli, dove ci sarà (per davvero) la festa scudetto ufficiale

Napoli si prepara ad indossare i panni della festa, già abbondantemente sdoganati nella città partenopea da qualche settimana: le ultime

L’ampio margine di vantaggio sulle inseguitrici ha fatto scattare già da tempo l’euforia per il terzo scudetto. In città si respira l’entusiasmo dei giorni migliori ed ogni angolo è colorato di bianco e azzurro. Napoli vuole vivere una grande festa. La squadra di Spalletti, intanto, fa gli scongiuri e prova a chiudere quanto prima ogni discorso per evitare clamorosi ribaltoni.

Intanto, lontano dalla squadra azzurra si continua a preparare la festa. Nella giornata di ieri, il presidente Aurelio De Laurentiis – che si è detto molto scaramantico e dunque un po’ impaurito da questo clima di festa che rischia di “ammosciare lo scudetto” – ha parlato di festa al Maradona. Adesso, però, ‘Il Mattino’ fa chiarezza sulla situazione, anche in seguito alla precisazione del Comune di Napoli.

Napoli, ‘Il Mattino’ sulla festa scudetto: “Confermatissime le feste nelle piazze simbolo di Napoli, quella del Maradona sarebbe un’aggiunta”

‘Il Mattino’ in edicola questa mattina è tornato sui festeggiamenti per la vittoria dello scudetto. Napoli si è già portata avanti e sta preparando la festa. Ieri, il presidente De Laurentiis, intercettato da alcuni giornalisti, in merito alla ‘minaccia’ di possibili disordini ha fatto il punto della situazione.

“Mi auguro che non ce ne saranno. Anche perché la festa scudetto avverrà allo stadio Maradona e lì non possono esserci disordini”, ha detto il massimo dirigente del club partenopeo.

Il Comune parla invece di festeggiamenti nella centralissima piazza del Plebiscito, luogo simbolico di Napoli. Sulla vicenda è tornato ‘Il Mattino’. Il quotidiano napoletano ha fatto il punto della situazione: “il Comune ribadisce che il cuore della festa sarà sempre piazza Plebiscito e che l’ipotesi di una festa al Maradona potrebbe essere presa in considerazione in aggiunta ma non in sostituzione di quelle che confermatissime nelle piazze simbolo di Napoli”.

I prossimi giorni aiuteranno a definire meglio il quadro poi si tenterà di dare risposta all’altra grande domanda: quando potrà finalmente scatenarsi la festa in città per il terzo scudetto della storia? A questa dovranno dare risposta direttamente Spalletti e i suoi uomini.