💸 “Va al PSG”: Napoli, il bomber è vicino all’addio

Il Napoli lavora al futuro e il calciomercato è all’ordine del giorno. I rumors riguardo il futuro dei calciatori è in forte bilico.

Nelle ultime sessioni di calciomercato il Napoli ha compiuto un’autentica rivoluzione. Il club partenopeo ha cambiato il suo modo di fare, ha quasi dimezzato il monte ingaggi e allo stesso tempo ha scovato diversi calciatori sconosciuti che stanno facendo molto bene. La capolista della Serie A è prima in classifica ed ha un netto vantaggio su tutte le avversarie.

Calciatori del calibro di Kim-Min Jae e Kvicha Kvaratskhelia sono scoperte di Giuntoli ed hanno contribuito ad uno scudetto che appare sempre più vicino e che mancava da 33 anni. Il Napoli continua a monitorare il mercato, a caccia di alcuni dei talenti interessanti sul piano nazionale e internazionale.

Tra questi c’è l’attaccante francese dell’Eintracht Francoforte Kolo Muani. Il giovane attaccante è una delle sorprese della stagione e continua a trascinare il suo club a suon di gol e assist. I suoi numeri sono impressionanti e diversi club europei lo seguono, tra questi c’è anche il Napoli di Spalletti. E pensare che quest’anno il Napoli e Kolo Muani si sono già affrontati. Il club partenopeo ha vinto il doppio confronto con l’Eintracht mentre il bomber è stato protagonista in negativo nel match di andata, espulso dopo poco più di un’ora.

Napoli, Kolo Muani nel mirino del PSG

Kolo Muani piace a diversi club europei e secondo quanto riporta Le Parisien in pole c’è il PSG. La società di Al Khelaifi è pronta all’ennesima rivoluzione e nella lista della dirigenza Kolo Muani è uno dei nomi più appetibili. Oltre al calciatore piacciono anche Rayan Cherki del Lione e il giovane Khephren Thuram del Nizza. La società vuole ‘nazionalizzare’ il club e prendere diversi calciatori francesi.

Il Psg è reduce dall’ennesima annata fallimentare, il club è stato eliminato anzitempo in Champions League e diversi calciatori sono in uscita. Tra questi ci sono sicuramente Lionel Messi (in scadenza di contratto) e Kylian Mbappe e il club potrebbe rivoluzionare letteralmente l’attacco.