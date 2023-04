🔥 Caos tifosi Napoli, annuncio senza filtri: lo Scudetto si complica?

Luciano Spalletti interviene in conferenza stampa per presentare Lecce-Napoli: la sua riflessione è approfondita, anche rispetto alla sconfitta contro il Milan, allo Stadio Maradona.

Non è stata soltanto la sconfitta contro il Milan a pesare sull’umore del Napoli e il medesimo risultato non è soltanto figlio di una prestazione tatticamente distratta e tecnicamente sotto tono. Un ruolo importante l’ha giocato anche l’ambiente circostante. Allo Stadio Maradona, infatti, domenica scorsa è andata di scena una sfida nella sfida. La seconda si è svolta sugli spalti, quando una parte della tifoseria presente nelle Curve ha lanciato un guanto provocativo alla dirigenza azzurra.

Il motivo della manifestazione di dissenso, protrattasi prima con un lungo silenzio e poi con il lancio dei fumogeni in Curva B, è dovuta alla gestione dell’ingresso di bandiere e vessilli nei settori dello stadio. Quest’ultimo non è consentito. Mentre è garantito a coloro che occupano il Settore Ospiti. La società ha fatto sapere della presenza di un modulo da compilare per poter provvedere ad accedere agli spalti con oggetti. Ma a quanto pare il discorso è decisamente più intricato.

Sceglie di non addentrarsi nemmeno mister Spalletti, il quale condanna chi usa lo sport per perpetuare soprusi e violenze varie. Tuttavia difende la posizione dei tifosi nella loro passionalità e anzi ne richiede la partecipazione nelle sfide finali della stagione.

Caos tifosi Napoli, Spalletti tende la mano: “Punto d’incontro per la bellezza del traguardo”

Intervenuto in conferenza stampa per presentare Lecce-Napoli, infatti, l’allenatore toscano ha così commentato la polemica faccenda: “La sintesi è che quel clima venuto fuori in quella partita non ci aiuta, poi non so pesarlo. Noi dobbiamo essere disposti a tutto per arrivare fino al traguardo, dobbiamo essere disposti a corrodere noi stessi per qualsiasi cosa. Senza tifosi non si può stare. Ho già detto che chi usa il calcio per fare casino, deve stare a casa e dentro ma…”.

Dopo quel “ma”, l’allenatore sottolinea la necessità che il tifo attivo e viscerale accompagni il Napoli: “Se vogliamo che il “tutto per lei” non sia soltanto uno slogan, dobbiamo essere tutti disponibili a tendere la mano per trovare un punto d’incontro. Io penso che per la bellezza del nostro traguardo, si debba trovare una soluzione. La nostra tifoseria è leggendaria nel mondo, una capitale del calcio nel mondo, per la bellezza dello stadio pieno a Empoli, Sassuolo, Torino, l’amore per il Napoli… È un peccato non sfruttare queste situazioni e non avere ancora più forza per combattere gli avversari e lottare su ognuno di loro”.