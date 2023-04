Osimhen-Napoli, annuncio durissimo: l’ufficialità spaventa i tifosi

L’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, interviene in conferenza stampa per presentare la prossima sfida di campionato e fa un annuncio che riguarda Victor Osimhen.

Lecce-Napoli dovrà essere la gara della grande risposta da parte degli azzurri. La formazione di mister Spalletti, infatti, è reduce dalla pesantissima sconfitta per 4-0 in casa, allo Stadio Maradona, contro il Milan di Stefano Pioli. Una debacle che assume un valore più importante, se si considera che proprio i rossoneri saranno la sfidante del Napoli in occasione dei quarti di finale di Champions League.

Secondo il tecnico azzurro, un grave errore durante la sfida casalinga è stato quello di considerare di aver già trionfato e quindi l’eccessivo atteggiamento di relax, anche da parte dell’ambiente. Lo afferma durante la conferenza stampa a Castel Volturno: “Noi siamo sempre rimasti umili e consapevoli di avere dei difetti, come le altre squadre. Il Milan è arrivato col timore di perderla e noi probabilmente con tutti i discorsi che si fanno circa la convinzione che potesse essere una gara di riempimento verso la Champions. Questo ha fatto la differenza”.

Mister Spalletti allora cerca di portare tutti con i piedi per terra e fino alla matematica allontana ogni celebrazione. Infatti presenta Lecce-Napoli aggiungendo: “Saranno tutte battaglie da qui in avanti, difficili da vincere per portare a casa questo scudetto. Fin quando mancherà un solo punto alla matematica, non avremo fatto niente”.

Lecce-Napoli, niente da fare per Osimhen: le parole di Spalletti sul recupero del centravanti

Guai però a demonizzare il risultato contro il Milan. Anche una sconfitta fa parte dell’essere in gioco e di certo non offusca il cammino del Napoli fino a questo momento. Semmai ciò che preoccupa è la strategia da adottare nei prossimi match, considerato che ancora una volta mancherà Victor Osimhen. L’allenatore toscano lo fa sapere direttamente: “Per domani non ci sono possibilità per Osimhen. Abbiamo detto di andare di settimana in settimana”.

Il tecnico apre alla possibilità di riaverlo a disposizione mercoledì prossimo in occasione della gara d’andata dei quarti di finale di Champions League a San Siro: “Dal punto di vista della programmazione, ci sono possibilità di vederlo convocato a Milano. Bisogna aspettare lo sviluppo pratico del lavoro. Domani comunque cambierò qualcosa nella formazione”.