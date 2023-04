🔴 De Laurentiis in tribunale: colpo di scena Napoli, tifosi gelati

Il Napoli si prepara ad affrontare il Lecce ma resta critico il rapporto con i gruppi ultras. Il presidente De Laurentiis in tribunale.

Sono giorni inaspettatamente complessi per il Napoli. La squadra allenata da Luciano Spalletti è al primo posto in Serie A ed attende di disputare la gara di andata dei quarti di finale di Champions League contro il Milan. Ciò nonostante, il club è poco sereno a causa di diverse spine molto complicate da risolvere. In primis, il rapporto non proprio idilliaco esistente con alcune frange del tifo organizzato.

La questione è ormai nota ed è emersa con prepotenza nel corso della gara persa proprio per mano dei Campioni d’Italia nell’ultimo turno di Serie A. Curve silenziate per ordine imposto dai capigruppo e risse scoppiate con i supporter azzurri che non la pensano allo stesso modo. Scene da far-west che stridono, e non poco, con l’ottima stagione vissuta dai partenopei. Nei giorni scorsi la questione ha avuto dei nuovi capitoli, che hanno consentito di far emergere i motivi alla base della frattura tra gli ultras ed il presidente Aurelio De Laurentiis.

Il numero uno della società, in particolare, avrebbe tolto loro qualsiasi tipo di beneficio goduto in passato. Allo stadio “Maradona”, inoltre, non è consisto introdurre bandiere, megafoni e altri strumenti simili. Da qui l’ammutinamento di una larga fetta dei tifosi i quali hanno mandato uno specifico messaggio al presidente: “De Laurentiis è il proprietario, non il padrone”. Una questione complessa, su cui la magistratura ha iniziato ad indagare.

Napoli, si muove la magistratura

La domanda che si stanno ponendo gli organi inquirenti, stando a quanto si legge nell’edizione odierna de ‘Il Mattino’, è se il Napoli sia sotto ricatto degli ultras. L’inchiesta è quindi scattata e a stretto giro di posta verrà ascoltato De Laurentiis in qualità di persona informata dei fatti, così da poter fare luce sulla vicenda. La squadra, intanto, si sta preparando al prossimo match di campionato.

La capolista, venerdì alle ore 19, sarà impegnato sul campo del Lecce. Un avversario ostico e in cerca di rilancio dopo 5 sconfitte consecutive patite per mano del Sassuolo, dell’Inter, del Torino, della Fiorentina e dell’Empoli. Spalletti, dal canto suo, chiede spazio. Lo scivolone con il Milan è alle spalle ed ora si attende un pronto riscatto da parte dei suoi calciatori.