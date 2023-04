Napoli, caos al Maradona: spavento sugli spalti per bimbi e famiglie, la ricostruzione

Il Napoli ieri ha vissuto una serata da incubo, anche a causa del comportamento dei tifosi presenti allo stadio “Maradona”.

Una notte da dimenticare, sotto tutti i punti di vista. Il Napoli è uscito con le ossa rotte dal big match della 28esima giornata del campionato, travolto da un Milan versione Champions League. I rossoneri, trascinati da Rafael Leao sbloccatosi dopo circa 2 mesi e mezzo di digiuno, si sono imposti con 4 gol di scarto lanciando un chiaro messaggio di sfida ai padroni di casa in vista del doppio confronto europeo.

Gli azzurri, perfetti fin qui, ieri si sono protagonisti di una serata complicata in cui nulla è andato per il verso sperato. La retroguardia, ad esempio, nulla ha potuto contro le scorribande dei campioni d’Italia lasciando fin troppi spazi agli avversari. Il centrocampo, invece, per una volta è apparso lento e compassato. Poco filtro in fase difensiva, nullo o quasi il contributo in fase di impostazione della manovra.

Male, infine, pure il pacchetto offensivo di Victor Osimhen ai box per colpa della lesione distrattiva rimediata con la nazionale. Giovanni Simeone, chiamato a sostituire il nigeriano, è rimasto intrappolato nella morsa composta da Fikayo Tomori e Simon Kjaer andando così incontro ad una prestazione al di sotto delle aspettative. Il tecnico Luciano Spalletti, in vista dell’andata dei quarti di finale di Champions, dovrà quindi riflettere auspicando che lo stadio torni a supportare la sua squadra. Sì, perché quando andato in scena al “Maradona” stride con la stagione che i partenopei stanno disputando.

Napoli, il “Maradona” in silenzio

I tifosi, infatti, sono rimasti per tutti i 90 minuti in silenzio. Nessun coro o incitamento, giusto qualche insulto al presidente Aurelio De Laurentiis. Uno sciopero del tifo per certi versi incomprensibile. Ma non finisce qua visto due gruppi organizzati rivali, ad un certo momento, si sono resi protagonisti di una rissa. Il tutto, a pochi metri di distanza dal settore occupato dalle famiglie e dai bambini.

A farne una ricostruzione dell’accaduto è stato oggi ‘Il Corriere dello Sport’. L’impianto di Fuorigrotta, in particolare, era pieno ma diviso in due. “Da una parte i gruppi organizzati, il loro sciopero del tifo; dall’altra tutti gli altri, chi è distante da certe dinamiche. Scene surreali e anche di violenza, tanto spavento sugli spalti, una domenica di festa macchiata da un’atmosfera surreale che resiste ormai da diverso tempo”. Una scena brutta e da censurare.