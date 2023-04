😰 “Futuro? Non so…”: occhio Napoli, il big spaventa i tifosi

Il big del Napoli si racconta a tutto tondo e svela quello che gli riserverà il suo futuro. I tifosi azzurri tremano alle sue parole, ecco i dettagli

Il 4-0 col Milan è stato pesante ed amaro da digerire, ma ora il Napoli si prepara a reagire. Già contro il Lecce, la formazione allenata e guidata da Luciano Spalletti promette una prova di orgoglio. Anche e soprattutto per dimostrare che quello contro i rossoneri è stato un semplice (per quanto drammatico) incidente di percorso.

All’interno delle rotazioni azzurre, in vista della gara di domani, potrebbe guadagnare qualche minuto in più Tanguy Ndombele. Il francese è in prestito dal Tottenham e quest’anno non ha sempre trovato lo spazio che ci si attendeva. E al netto della rete contro il Torino, anche il suo stesso impatto con la maglia azzurra è stato finora da rivedere. “Sono felice di aver scelto Napoli, ormai a Londra non avevo più spazio”: a svelare tutto è lo stesso Ndombele, che si racconta in una lunga intervista concessa ai microfoni di ‘SoFoot’.

Ndombele ed il futuro al Napoli: le sue parole preoccupano i tifosi azzurri, ecco svelato tutto

Di qui, Ndombele si sposta anche su temi decisamente più importanti: “Il mio futuro? Non so ancora cosa succederà … Tanti tifosi del Tottenham mi chiedono di tornare lì, ma questo starà al club d’accordo con il Napoli. C’è ancora un’opzione di acquisto per mio cartellino”. E poi, l’ex Lione aggiunge: “Non mi pesa essere qui in prestito, ma a volte noi calciatori veniamo trattati come merce di scambio e non come essere umani in carne ed ossa”.

Infine, sul suo poco utilizzo al Tottenham con Antonio Conte: “Non avevo altra scelta, anche se avrei voluto dimostrare il mio valore. In ritiro mi venne comunicato che non avrei fatto parte della rosa del Tottenham. Detto questo, ripeto: sono felice di aver scelto di fare quest’esperienza al Napoli“, ha concluso il big di Luciano Spalletti. Sarà riscattato o gli azzurri ringrazieranno e lo rispediranno agli Spurs? All’estate, l’ardua sentenza.