“Il momento più bello?”: da Milano la frase che fa stizzire i tifosi del Napoli

Il Napoli procede con la sua stagione in Serie A ma nel frattempo sono arrivate dichiarazioni piccate da parte dell’avversario.

Il Napoli scenderà in campo contro il Lecce allo Stadio Via del Mare domani alle ore 19:00. Da archiviare c’è la gara persa contro il Milan al Diego Armando Maradona. Nel frattempo sono arrivate dichiarazioni inaspettate da parte dell’avversario.

Il Napoli in questa stagione di Serie A ha commesso pochi passi falsi, come contro il Milan qualche giorno fa. Al rientro dagli impegni delle nazionali ha perso contro i rossoneri, così come avvenuto dopo la sosta a gennaio contro l’Inter.

E proprio di quest’ultima gara, giocata per il girone di andata a San Siro contro l’Inter, ha parlato il difensore nerazzurro Francesco Acerbi. La rivelazione.

Napoli, senti Acerbi sulla sconfitta subita dall’Inter: le parole del calciatore

Francesco Acerbi, protagonista dell’Inter nonostante un arrivo discusso, ha parlato al canale ufficiale ‘YouTube’ della Lega Serie A: “Con Inzaghi ho un rapporto buono, ma è sempre un rapporto tra allenatore e giocatore. Un rapporto che ogni giocatore deve avere col proprio allenatore. Quindi quindi c’è rispetto e ho molta stima, lui mi dà fiducia ed io cerco sempre di ripagarla”. Ma poi il giocatore nerazzurro ha fatto anche riferimento al Napoli e a questa stagione.

“Il momento più bello con l’Inter quest’anno – ha rivelato il giocatore – direi che è stato lo sgambetto fatto al Napoli. Sapevamo che c’erano già tanti punti di distanza, però non era insormontabile. Poi da lì abbiamo perso punti e adesso siamo lì a rincorrere il secondo posto e cercare di entrare in Champions League. Perché per colpa nostra in campionato si sta facendo di meno”.