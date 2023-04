Lecce-Napoli, gioia e dolore per Spalletti: è ufficiale

Luciano Spalletti recupera due giocatori in vista del match con il Lecce.

Il Napoli è chiamato a riprendersi dopo la brutta sconfitta di domenica sera contro il Milan. Un risultato che fa male agli azzurri, ma che forse può fare anche bene.

Una sconfitta che può tornare utile al Napoli per rimettersi con i piedi per terra e continuare a lavorare, abbandonando il clima di invincibilità che si era creato nelle ultime settimane.

Domani il Napoli affronterà i Lecce in una sfida tutt’altro che semplice. I pugliesi sono alla ricerca di una salvezza matematica. Attualmente al 16mo posto, sono a 8 punti di vantaggio sulla zona retrocessione. All’andata era finita 1-1, in una sfida durissima al Maradona.

Marco Baroni, allenatore del Lecce, ha dichiarato in conferenza stampa alla viglia del match che il Lecce non ha nulla da perdere. Sarà questa la chiave della gara per i pugliesi che proveranno ad affrontare a viso aperto gli uomini di Spalletti, forti del risultato dell’andata.

Lecce-Napoli, i convocati di Luciano Spalletti

Luciano Spalletti ha diramato i suoi convocati in vista della gara di domani, prevista per le ore 19 allo stadio Via del Mare di Lecce. Ecco i convocati:

PORTIERI: Gollini, Marfella, Meret

DIFENSORI: Bereszynski, Di Lorenzo, Juan Jesus, Kim, Mario Rui, Olivera

CENTROCAMPISTI: Anguissa, Demme, Elmas, Gaetano, Lobotka, Ndombele, Zerbin, Zielinski

ATTACCANTI: Kvaratskhelia, Lozano, Politano, Raspadori, Simeone.

Gioia e dolore per Luciano Spalletti dunque. Se da un lato dovrà fare ancora a meno dell’infortunato Victor Osimhen, dall’altro recupera Olivera e Bereszynski.

Victor Osimhen si è infortunato al rientro dalla sosta nazionale. Per lui una distrazione all’adduttore, che lotterà fuori presumibilmente altri 10 giorni. La speranza è che rientri per la duplice sfida di Champions League contro il Milan.

Anche Olivera aveva dato forfait a poche ore dal match con il Milan. Per lui una lombalgia che l’aveva costretto a stare fuori. Oggi il tecnico toscano l’ha rimesso tra i disponibili. Infine Bereszynski si era infortunato durante il ritiro con la sua Polonia. Per lui una distorsione al legamento del ginocchio. Trascorse e due settimane circa previste per il recupero, il terzino sinistro torna a disposizione di Spalletti.