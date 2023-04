Napoli, salti di gioia per Spalletti: ha recuperato dall’infortunio

Il Napoli può gioire e anche Luciano Spalletti che ha ufficialmente recuperato il suo giocatore dall’infortunio: contro il Lecce può esserci

Domani ci sarà la sfida tra il Lecce e il Napoli allo stadio Via del Mare, che servirà a Luciano Spalletti per ristabilire le gerarchie della classifica dopo lo 0-4 col Milan. L’allenatore partenopeo ha in mente di portare a casa i tre punti per chiudere la crepa aperta contro i rossoneri. Poi sarà la volta della Champions League, con Victor Osimhen che sta provando a recuperare già per la partita di andata. Non sarà semplice, certo, ma gli azzurri hanno bisogno del loro capocannoniere.

Oltre a Osimhen, c’era un altro giocatore del Napoli alle prese con un problema fisico. Si tratta di Mathias Olivera, che ha saltato la partita con il Milan per una lombalgia. Un problema fastidioso che aveva già tenuto Khvicha Kvaratskhelia fuori per diverse giornate prima della sosta del Mondiale di Qatar 2022. Tuttavia, stando al report diramato dal club partenopeo, il terzino uruguagio ha pienamente recuperato dall’infortunio.

Lecce-Napoli, Olivera ha recuperato

Il Napoli, sul proprio sito ufficiale, ha reso noto il report dell’allenamento di oggi: “Osimhen ha svolto terapie e lavoro in palestra”. Mentre Mathias Olivera “ha svolto l’intera seduta con il gruppo”. Una bella gioia per Spalletti, che verosimilmente contro il Lecce punterà ancora una volta su Mario Rui. Tuttavia, avere un’alternativa in panchina fa sempre comodo e il pensiero va inevitabilmente alle prossime sfide, la prima col Milan di martedì nell’andata dei quarti di finale di Champions League.

Gli impegni per il Napoli cominciano a essere sempre di più, tra l’altro molto ravvicinati. L’abbondanza di giocatori è una virtù della rosa costruita da Cristiano Giuntoli. Spalletti, inoltre, può puntare anche su Giacomo Raspadori come sostituto di Osimhen. L’attaccante ex Sassuolo è tornato a collezionare minuti nella sconfitta con il Milan, in cui è andato anche vicino al gol nel finale. Un giocatore che lega il gioco come pochi in Serie A, con Simeone che tornerà in panchina dopo la prestazione sottotono di domenica.