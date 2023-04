Milan-Napoli, ancora polemiche: arriva il comunicato

Duro comunicato della Curva A nei confronti delle modalità di vendita dei tagliandi per la Champions League.

Il braccio di ferro tra Aurelio De Laurentiis e gli ultras del Napoli si inasprisce sempre di più. Dopo il passo indietro di ieri, gli ultras della Curva A sono tornati a criticare il patron azzurro.

La tensione è iniziata con il divieto di ingresso allo stadio a Bandiere, striscioni e tamburi. Divieto che ha fatto infuriare i tifosi del Napoli, soprattutto in relazione al tifo fragoroso dei tifosi avversari al Maradona.

Prima della sfida tra Napoli e Milan, terminata con la sconfitta degli azzurri, si era ulteriormente inasprita la 2faida” a causa dei biglietti per la partita di Champions League, sempre tra gli azzurri e i rossoneri.

“Inaccettabili i prezzi così alti e le modalità di acquisto così controverse”, si leggeva sui social. Da qui la protesta, civile, fuori lo stadio dei tifosi del Napoli. Protesta poi continuata all’interno con il silenzio degli ultras, in uno stadio Maradona dominato dal tifo rossonero.

Napoli, il comunicato della Curva A

Da oggi alle ore 18 si possono acquistare i biglietti per il settore ospiti della sfida di Champions League tra Milan e Napoli, la gara di andata dei quarti di finale. Dal comunicato del Napoli si legge che per le prime 48 ore la vendita sarò riservata ai soli abbonati. Passate le prime 48 ore, la vendita sarà libera fino alle 23.59 di domenica 9 aprile.

Gli ultras del Napoli, in particolare la Curva A, ha criticato fortemente De Laurentiis per le modalità con cui saranno venduti i tagliandi. Sul comunicato degli ultras, si legge, la polemica è relativa alla vendita esclusivamente online. “Ci è stata negata la possibilità di acquistare i biglietti nelle agenzie, e rifiutata la proposta di organizzare dei bus per la trasferta”, si legge.

“La possibilità di acquistare solo online consente a tutti di acquistare il biglietto e di andare in trasferta senza controllo. In questo modo chi non è mai andato in trasferta ha lo stesso diritto di chi ci è sempre andato”, conclude la Curva A nel comunicato.

Un comunicato duro, che riaccende la polemica tra ultras e presidente del Napoli.