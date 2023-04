Napoli, la decisione di De Laurentiis e del sindaco: tifosi in estasi

La decisione del tavolo tecnico è chiara, i tifosi possono essere contenti.

La festa scudetto del Napoli è ormai argomento super discusso visto il vantaggio sempre più consistente degli azzurri in campionato ed il numero di partite sempre minore. La città è ormai tutta addobbata di azzurro. Strade, vicoli e piazze sono piene di bandiere e striscioni, in attesa del giorno fatidico.

Oggi nella sede della Prefettura di Napoli si è svolto un tavolo tecnico con l’obiettivo di organizzare i festeggiamenti. Presenti in Prefettura Claudio Palomba, il prefetto, ed il questore Alessandro Giuliano.

Oltre a loro anche Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, ed Aurelio De Laurentiis. Erano presenti anche Ciro Verdolina, direttore Asl Napoli 1, e Giuseppe Galano, direttore del 118. L’obiettivo principale era l’organizzazione delle festa sia per quanto riguarda la sicurezza e l’ordine pubblico che per quanto riguarda la sanità.

Al tavolo, infine, ha preso parte anche Costanzo Jannotti Pecci, presidente dell’Unione Industriali di Napoli, come rappresentante di una serie di imprenditori partenopei che vorrebbero finanziare la festa.

Napoli, festa scudetto: l’idea

In primo piano tra gli argomenti del tavolo tecnico la duplice festa del Napoli. L’idea sarebbe quella di fare un primo festeggiamento allo stadio Maradona in occasione della consegna della Coppa, alla fine dell’ultima partita di campionato, il 3 giugno.

La seconda festa andrebbe in scena il 4 giugno, il giorno dopo, con un palco posizionato in Piazza del Plebiscito, con la presenza dei calciatori del Napoli.

Come riportato da Ansa, alla riunione, alla quale ha partecipato anche una delegazione della Regione Campania, non si è discusso dei festeggiamenti spontanei dei tifosi. Quando il Napoli vincerà matematicamente lo scudetto, verrà “semplicemente” data un’attenzione particolare ai presidi sparsi per la città e ci sarà un servizio di pronto intervento sanitario che interverrà a chiamate e che sarà posizionato in vari punti della città.

Non si è parlato del tanto discusso e criticato numero chiuso. Nei giorni scorsi si era sparsa la voce che le autorità, in accordo con De Laurentiis ed il sindaco, avessero intenzione di rendere la festa scudetto a numero chiuso. Diverse le polemiche aveva, ovviamente, scatenato questa indiscrezione.

Non resta adesso che attendere la fine del campionato, per confermare la vittoria del Napoli vedere come si evolverà la situazione dei festeggiamenti in città.