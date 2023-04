🔥 Napoli, Osimhen ‘chiama’ il bomber: il siparietto fa impazzire i tifosi

Un siparietto che fa sorridere i tifosi del Napoli. E’ successo tutto sui social, protagonista l’attaccante azzurro Victor Osimhen.

Il Napoli guarda al futuro con fiducia e consapevolezza. La squadra azzurra vive un momento particolare che segue la sconfitta patita per mano del Milan, ma al tempo stesso mantiene un vantaggio considerevole sulla seconda in classifica. Tutto questo, ovviamente, con al centro un sogno che i tifosi sperano possano diventare realtà al termine di questa stagione: la vittoria dello Scudetto. Dopo 33 anni, infatti, la piazza partenopea sta concretamente accarezzando quella possibilità, poter nuovamente cucire il tricolore sulle maglie azzurre. I tempi pare siano maturi, anche se mancano ancora diverse partite: ci sono tanti punti in palio e tutto può essere ancora riscritto. Ecco perchè anche la sconfitta col Milan deve riportare tutti con i piedi per terra, compresi i tifosi del Napoli.

Certo, sognare è lecito. Ed alla fine della stagione andranno anche tirate le somme per quanto riguarda situazioni interne da risolvere, con un calciomercato che si preannuncia frizzate. Si, perché molto giocatori azzurri sono finiti al centro dell’attenzione di molti top club europei, e cosi nella prossima sessione estiva di calciomercato tutto potrebbe accadere. Da Osimhen a Kvaratskhelia, i tifosi vorrebbero ovviamente conferme per tutti, anche se le leggi del mercato spesso sono diverse dalle aspettative della piazza.

Napoli, Osimhen chiama Balotelli: il siparietto sui social

Proprio Victor Osimhen è uno di quelli che maggiormente ha attirato su di sè l’attenzione. L’attaccante nigeriano sta trascinando il Napoli a suon di gol, ed è ovvio che ci siano molte squadre con gli occhi puntati su di lui. Il numero 9, al momento, è concentrato sul Napoli e per il futuro ci sarà tempo per riflettere e ragionare. Nel frattempo, però, proprio il bomber ex Lille si è reso protagonista di un siparietto molto simpatico sui social.

Uno scambio tra lui e Mario Balotelli, attaccante che spesso è stato accostato al Napoli nel corso degli anni. Proprio Balotelli, rispondendo ad una domanda posta da un suo follower su Instagram (“Ti vorrei vedere nel Napoli“), ha taggato poi l’attaccante nigeriano dicendo: “Che dici?”. Pronta la risposta di Osimhen: “Sei sempre il benvenuto“. Uno scambio che ovviamente fa sorridere i tifosi, molti dei quali negli anni hanno invocato proprio l’arrivo di Balotelli all’ombra del Vesuvio. Idea ancora possibile? Allo stato attuale verrebbe da dire un netto ‘no’, ma le vie del mercato sono infinte.