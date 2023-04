Napoli, Spalletti spiazza tutti: quattro cambi per sorprende il Lecce

Il Napoli si prepara alla gara da giocare contro il Lecce e Luciano Spalletti ragiona sulla formazione: possono arrivare dei cambi.

Il Napoli si sta preparando al meglio per la sfida da giocare contro il Lecce allo Stadio Via del Mare. Con il club salentino c’è la prima occasione per tornare a macinare punti in Serie A come fatto in questa stagione. Luciano Spalletti sta allora ragionando sulla possibile formazione da schierare in campo. Le ultime da ‘Sky Sport’.

Il Napoli deve subito ripartire e archiviare la sconfitta subita dal Milan al Diego Armando Maradona. Aprile sarà un mese ricco di impegni importanti e gli azzurri devono mettercela tutta per chiudere una stagione strabiliante nel migliore dei modi possibili.

L’appuntamento con il Lecce deve dare lo stimolo giusto per fare del proprio meglio. Non ci sarà ancora Victor Osimhen, assente per un infortunio rimediato con la sua nazionale nigeriana. L’attaccante punta alla Champions League, mentre Luciano Spalletti pensa a quali 11 schierare dall’inizio. Le possibili scelte.

Lecce-Napoli, la probabile formazione degli azzurri: Spalletti ragiona

Lecce-Napoli si giocherà domani allo Stadio Via del Mare alle ore 19:00. Il tecnico partenopeo sta ragionando per compiere le scelte migliori. Anche perché come lui stesso ha riferito in conferenza stampa: “A Lecce giochiamo contro una squadra che è stata capace di grandi prestazioni contro squadre forti. Un gruppo allenato bene che sa stare in campo e ci metterà in difficoltà”.

Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport’, quindi, il tecnico starebbe pensando di far rifiatare Kim, che ha giocato praticamente fin qui e che ha preso parte anche agli impegni con la sua nazionale. Al posto suo può giocare Juan Jesus, fresco di rinnovo di contratto. Poi Elmas potrebbe permettere a Piotr Zielinski di rifiatare, così come stessa cosa può accadere con Giacomo Raspadori e Hirving Lozano per Giovanni Simeone e Matteo Politano.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Elmas; Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia.