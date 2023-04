“Non ci sono altre squadre…”: Napoli, l’ex bomber azzurro infiamma i tifosi

L’ex attaccante del Napoli non ha dubbi: il messaggio è diretto anche ai tifosi azzurri, chi può insidiare la squadra di Spalletti nella corsa Scudetto?

Il Napoli si avvia verso la vittoria dello Scudetto? Ad oggi gli azzurri occupano il primo posto in classifica con un vantaggio considerevole rispetto alla seconda della classe. La Lazio, attualmente, viaggia alle spalle della squadra di Spalletti ma con un ritardo in termini di punti che ovviamente tiene i tifosi napoletani relativamente tranquilli. Per il momento, visto che le partite da giocare sono ancora tante ed i punti in palio ancora decisivi. Certo, c’è la variabile Juventus che mette in apprensione qualcuno all’ombra del Vesuvio.

Dovesse la Vecchia Signora riavere i 15 punti di penalizzazione, infatti, le carte verrebbero ulteriormente mischiate e cosi anche la seconda in classifica cambierebbe nome, un tutta una serie di variabili molto particolari (compreso lo scontro diretto da giocare proprio tra Juve e Napoli). Al momento, però, la squadra di Spalletti una consapevolezza molto forte: il destino è nelle proprie mani, un dato di fatto sul quale c’è poco da discutere.

Napoli, l’ex bomber azzurro prova a rassicurare i tifosi

C’è, dunque, qualcuno che possa concretamente insidiare il primo posto del Napoli? Ad oggi sembra davvero complesso, soprattutto per il vantaggio notevole costruito dalla squadra di Spalletti nel corso di questi mesi. Eppure, proprio la sconfitta contro il Milan ha innescato nel cuore di qualche tifoso un minimo di dubbio, alimentato chiaramente dall’ottimo andamento della Juventus e dalla possibilità che proprio i bianconeri possano rifarsi sotto in maniera importante con la sentenza del Collegio di Garanzia del Coni, qualora questi si rivelasse positiva per i ragazzi di Allegri.

A spezzare una lancia a favore del Napoli, di fatto infiammando i tifosi dopo la recente sconfitta col Milan, ci ha pensato uno che la maglia azzurra l’ha indossata e che con questa ha fatto tanti gol. Stiamo parlando di Stefan Schwoch, ex bomber del Napoli, che ha parlato proprio dello Scudetto e degli azzurri ai microfoni di ‘Radio Marte’ attraverso la trasmissione ‘Marte Sport Live’.

“Lo scudetto? Per me è già del Napoli, il campionato non può perderlo” ha detto l’ex attaccante. “Non sono scaramantico ma sono sicuro, anche perché non vedo altre squadre in grado di fare un filotto di vittorie“, le sue parole.