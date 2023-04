💣 Rientro Osimhen, che colpo di scena per Lecce-Napoli

Il Napoli è atteso dalla sfida sul campo del Lecce, in programma domani. Emergono dettagli sul rientro di Victor Osimhen.

Il Napoli vuole voltare pagina e rimettersi subito in carreggiata dopo la sconfitta patita per mano del Milan. Una sconfitta indolore per quanto riguarda la lotta scudetto, alla luce dell’ampio divario tra le due squadre (20 punti), ma che ha fatto suonare diversi campanelli d’allarme nell’ambiente partenopeo che spera di recuperare Victor Osimhen nella gara di andata dei quarti di finale di Champions League.

Il nigeriano, come noto, è stato costretto a saltare l’ultimo turno di campionato a causa della lesione distrattiva rimediata con la nazionale. Il tecnico Luciano Spalletti, per ovviare alla sua assenza, ha puntato forte su Giovanni Simeone ma l’ex Verona è finito nella mostra di Fikayo Tomori e Simon Kjaer senza riuscire a rendersi pericoloso. Domani sera, nella trasferta sul campo del Lecce, con tutta probabilità toccherà ancora a lui.

Giacomo Raspadori è tornato domenica scorsa, mettendo nelle gambe 14 minuti, ma non viene ancora ritenuto proprio per giocare dall’inizio. Insieme a Khvicha Kvaratskhelia e a Hirving Lozano (in netto vantaggio rispetto a Matteo Politano) ci sarà quindi ancora Simeone, alla ricerca del nono sigillo stagionale. Intanto, nella giornata odierna, sono emersi aggiornamenti relativi alle condizioni di Osimhen.

Napoli, aggiornamenti sulle condizioni di Osimhen

La punta, stando a quanto riportato da ‘Il Mattino’, non sente più dolore e vorrebbe già mettersi a disposizione del proprio allenatore. La parola d’ordine, però, è cautela. Lo staff medico non intende infatti forzare un rientro, in modo tale da evitare così pericolose ricadute. Salvo sorprese, quindi, l’attaccante rimarrà ancora a riposo in attesa di poter ricevere il via libera dei medici del club più avanti.

La squadra oggi si allenerà , con l’obiettivo di preparare al meglio il match contro i giallorossi. I padroni di casa sono reduci da 5 sconfitte consecutive e nell’occasione proveranno a rilanciarsi. Spalletti, dal canto suo, ha chiesto ai propri giocatori una prova di maturità . L’assenza di Osimhen, autore di 25 reti e 5 assist in 29 apparizioni complessive, rappresenta una mazzata ma il Napoli possiede una rosa adeguatamente profonda e ricca per rimettersi in carreggiata e riprendere la marcia verso il terzo scudetto della propria storia. Allo stadio “Via del Mare” di Lecce sarà vietato sbagliare.