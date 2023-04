“Spalletti…”: Milan, Pioli ripensa alla vittoria del Maradona

Le parole di mister Stefano Pioli in merito alla vittoria in Milan-Napoli si riferiscono anche ai commenti recenti del tecnico Luciano Spalletti.

Il Milan è riuscito ad avere la meglio sul Napoli allo Stadio Maradona in occasione del match del girone di ritorno di Serie A. Un 4-0 molto pesante per gli azzurri, che in campionato avevano perso soltanto altre due sfide in totale, ovvero contro Inter e Lazio. Per le due squadre potrebbe trattarsi di un presagio oppure di un’avvisaglia sugli accorgimenti utili in vista del doppio confronto, ovvero quello valido per i quarti di finale di Champions League.

Prima dell’appuntamento stellato, ci sarà Lecce-Napoli e Milan-Empoli, ed entrambe saranno disputate nell’anticipo del venerdì del turno di Pasqua. Mister Luciano Spalletti nella conferenza stampa di presentazione del match contro i pugliesi ha confermato che anche per questa gara mancherà Victor Osimhen, a lavoro per smaltire l’infortunio patito durante la parentesi con la Nigeria, durante la pausa del campionato.

Dal canto proprio, invece, Stefano Pioli ha parlato pubblicamente invitando alla calma. Il risultato ottenuto contro il Napoli va preservato ma non bisognerà sentirsi troppo sicuri di sé.

Milan, Pioli sul Napoli: “Errore pensare alla gara con gli azzurri, su Spalletti…”

In conferenza stampa il tecnico Pioli è intervenuto così: “Dobbiamo restare sul pezzo. La vittoria contro il Napoli è stata importante, ma ci deve servire per continuare a giocare su quei livelli. Dobbiamo pensare solo a domani. Pensiamo partita dopo partita, i nostri tre centrocampisti contro gli azzurri hanno disputato un’ottima partita. Spalletti? Non commento le sue parole, sarebbe un errore pensare al Napoli”.

Secondo l’allenatore rossonero l’unica chiave per gestire nel migliore dei modi il finale di questa stagione sarà mantenere alto il livello di concentrazione, consapevoli che non sono possibili ulteriori passi falsi: “La tensione è determinante. Le partite si vincono innanzitutto con gli atteggiamenti, con la volontà e con le qualità. Dobbiamo essere umili, perché il campionato è importantissimo per noi e dobbiamo approfittare del turno che abbiamo in casa”.