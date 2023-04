😱 “Vogliono pagare la clausola”: Napoli, stavolta Giuntoli ha le mani legate

In estate diversi azzurri saranno oggetto del desiderio sul mercato. Su uno di questi, però, Cristiano Giuntoli ha le mani legate: spunta il retroscena.

Una volta terminata la stagione in corso, in casa Napoli ci saranno diverse riflessioni da fare. C’è da capire, infatti, su quali giocatori si potrà puntare anche per la prossima stagione. Si è parlato tanto in queste settimane del futuro di Victor Osimhen, giocatore che ha sorpreso tutti e che sta trascinando il Napoli verso lo Scudetto. Mancano ancora tante partite e diversi punti in palio, ma all’ombra del Vesuvio c’è consapevolezza del fatto che mai come in questa stagione si può riportare il tricolore nella città partenopea dopo ben 33 anni.

Oltre al nigeriano, però, ci sono anche altri giocatori che sono monitorati costantemente da altri big d’Europa. Kvaratskhelia ha stupito per l’impatto avuto su un campionato difficile come quello italiano. Nel caso del georgiano, però, De Laurentiis vorrebbe fare muro in maniera importante, di fatto provando a blindare il numero 77. E’ ipotizzabile che in estate si presentino diverse squadre interessate al giocatore, e c’è da capire se effettivamente il Napoli riuscirà a resistere agli assalti.

Napoli, Kim va via in estate? Tre big di Premier pronte a pagare la clausola

Tra i giocatori che hanno fatto registrazione un rendimento importante c’è anche Kim Min-Jae. Il difensore coreano, arrivato la scorsa estate dal Fenerbahce, è stato indicato da molti come erede di Kalidou Koulibaly. C’erano dubbi sul fatto che potesse effettivamente prendere fin da subito il posto di un giocatore cosi iconico, ma la verità è che Kim ha fatto diventare il senegalese in brevissimo tempo. Capacità di applicazione ma anche un impatto decisivo sulle partite e su tutta la manovra difensiva.

E’ questo il motivo che ha spinto tante squadre ad interessarsi a lui. Il Napoli teme di perderlo la prossima estate, anche perchè alcune pretendenti sembrano fare sul serio. Secondo quanto riportato dal ‘Daily Mail’, infatti, ci sarebbero tre club disposti a pagare la clausola rescissoria per Kim: Tottenham, Liverpool e Manchester United. Cristiano Giuntoli dovrà lavorare per blindare Kim, magari andando a lavorare sul contratto, ma allo stato attuale delle cose avrebbe le mani legate.