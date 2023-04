😱 Occhio Napoli, l’incubo si ripete? Tifosi già scatenati

Napoli, cosa succede? L’incubo vissuto in campionato contro il Milan già si ripete? Ecco perché i tifosi sono di nuovo scatenati: svelato tutto

Il 4-0 di domenica sera è stata una doccia gelata, senza se e senza ma. La vittoria del Milan ha rappresentato un grosso campanello d’allarme per il Napoli, alle porte di un mese di aprile che resta ancora storico e decisivo per gli azzurri. Dopotutto, c’è ancora margine per blindare l’aritmetica vittoria del campionato e per vendicare l’umiliazione subita dai rossoneri. E farlo proprio nel doppio confronto di UEFA Champions League, il 12 e il 18 aprile.

Doppio confronto che rappresenterà una pietra miliare per la storia del calcio Napoli e anche un’occasione ghiotta per raggiungere una semifinale di Champions che sarebbe da record. Il Milan, però, ha dimostrato di essere un avversario tutt’altro che arrendevole, aiutato e spinto da un tifo sfegatato persino in trasferta. Lo sa bene proprio il pubblico azzurro, rimasto muto mentre il settore ospiti del Maradona riecheggiava in tutta Fuorigrotta con cori pro-Milan e con urla di scherno nei confronti del Napoli.

Napoli-Milan, l’incubo si ripete anche in Champions? I tifosi già si scatenano: polverizzati i biglietti

Un vero e proprio incubo per i tifosi presenti al Maradona durante l’ultimo Napoli-Milan. E un incubo, soprattutto, che rischia di ripetersi in occasione della gara del 18 aprile valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League. Il motivo? Il settore ospiti dell’ex San Paolo è già sold out, con oltre 3500 biglietti polverizzati dai tifosi rossoneri.

A riportarlo è l’edizione online de ‘La Gazzetta dello Sport’, che racconta come i tifosi del Milan si siano già scatenati sui portali di Vivaticket. Soltanto pochi fortunati sarebbero riusciti a rientrare nei 3500 che proveranno ancora una volta a monopolizzare il tifo e l’atmosfera del Maradona. La stragrande maggioranza dei tifosi milanisti, invece, non sono riusciti a superare le enormi file e la ressa virtuale per la trasferta di Napoli. Nel mentre, anche la prevendita per i tifosi azzurri procede a passo di record.