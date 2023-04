Caos Lecce-Napoli, vergogna prima del fischio di inizio

Il Napoli di Luciano Spalletti sta per scendere in campo contro il Lecce, ma al Via Del Mare bisogna registrare già un brutto episodio.

Il Napoli di Luciano Spalletti ha subito l’occasione di rifarsi dalla netta sconfitta di domenica scorsa per 0-4 contro il Milan di Stefano Pioli. Il team campano, tra poco meno di mezz’ora, scenderà infatti sul campo del Via del Mare per sfidare il Lecce dell’ex gicoatore azzurro Marco Baroni.

I partenopei, almeno sulla carta, sono sicuramente favoriti, ma dovranno prestare comunque la massima attenzione contro i giallorossi. Il Lecce, infatti, ha già fermato varie big del nostro campionato tra le proprie mura amiche: dal Milan alla Lazio di Maurizio Sarri. Lo stesso Luciano Spalletti, nel corso della conferenza stampa di presentazione della gara, ha ribadito le doti del team pugliese: “E’ sempre messo bene in campo. Ha subito varie sconfitte, ma che sono figlie di episodi”.

Proprio per queste difficoltà, nonostante la gara fondamentale di mercoledì di Champions League contro il Milan, il tecnico toscano non ha compiuto un ampio turnover. Rispetto alla gara persa contro il team meneghino, infatti, Luciano Spalletti ha inserito i vari Elmas, Lozano e Raspadori al posto di Zielinski, Politano e Simeone. Tuttavia, in attesa del fischio d’inizio della gara, al Via Del Mare bisogna registrare già un brutto episodio.

Lecce-Napoli, tifosi partenopei accolti da insulti: ecco tutti i dettagli

I tifosi del Napoli, infatti, non sono stati accolti nel migliore dei modi da quelli di casa, anzi. I sostenitori del Lecce hanno di fatto tempestato di insulti quelli della squadra partenopea, i quali erano intenti nell’entrare nel settore ospiti dello Stadio Via del Mare.

Quello dei tifosi del Lecce non è stato sicuramente un bel gesto, visto anche le polemiche di questi giorni per cori razzisti nei confronti di Romelu Lukaku durante la gara di Coppa Italia tra la Juventus di Massimiliano Allegri e l’Inter di Simone Inzaghi.