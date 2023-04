Giuntoli fa ‘arrabbiare’ Ancelotti: Napoli, che sgarbo all’ex

Il ds del Napoli ha messo nel mirino il centrocampista. Occhio all’interesse del Real Madrid, Giuntoli potrebbe strapparlo ad Ancelotti.

Il Napoli affronterà, stasera, il Lecce in una partita importantissima. I pugliesi devono fare punti in chiave lotta salvezza, ma gli azzurri hanno bisogno di questa vittoria per rimettersi in carreggiata.

La sconfitta, pesante, subita contro il Milan deve rimanere solo una sbandata, e oggi il Napoli è chiamato a dimostrarlo. Soprattutto in vista della sfida di Champions League, proprio contro i rossoneri.

Due partite cruciali per la stagione del Napoli, che nel frattempo è al lavoro anche sul fronte mercato.

Da un lato la dirigenza azzurra sta lavorando sui rinnovi. Dopo Lobotka, Meret e Juan Jesus, De Laurentiis è al lavoro sul rinnovo di Kim, per il quale si pensa ad un adeguamento con cancellazione della clausola rescissoria.

Discorso diverso per Kvaratskhelia, per il quale il patron azzurro ha dichiarato, nonostante le indiscrezioni, che non c’è bisogno di alcun rinnovo visto il contratto quinquennale del georgiano.

Infine Osimhen, grande preoccupazione di dirigenza e tifosi, è corteggiato da diverse squadre europee, che vogliono strapparlo al Napoli. Non sarà per nulla facile trattenerlo, ma De Laurentiis dovrebbe avere un piano per convincerlo a rimanere un altro anno con la maglia azzurra.

Napoli, Giuntoli al lavoro su un centrocampista spagnolo

Sul fronte acquisti, invece, Giuntoli è al lavoro per sostituire i giocatori che quasi sicuramente andranno via. Tra questo, Zielinski e Lozano sono quelli più lontano dal rinnovo e, quindi, destinati a lasciare Napoli.

Cristiano Giuntoli è quindi al lavoro per sostituirli adeguatamente.

Come riportato dal quotidiano El Nacional, il Napoli avrebbe messo nel mirino Gabri Veiga. Centrocampista classe 2002 attualmente in forza al Certa Vigo nella Liga Spagnola, ha già siglato 9 gol e 4 assist in 26 partite di campionato all’esordio nel massimo campionato spagnolo.

Sul centrocampista ventenne ci sarebbero anche Barcelona e Real Madrid, ma Giuntoli ci sta lavorando.

Ottime notizie, dunque, in chiave merito. Il Napoli non perde tempo e dimostra di voler proseguire nel progetto iniziato l’estate scorsa. Giovani di talento e riduzione degli ingaggi, l’obiettivo è quello.