Nuova soluzione in attacco: Napoli, la scelta di Spalletti

Il Napoli si prepara alla sfida odierna contro il Lecce. Il tecnico Spalletti ha capito in che modo sostituire l’infortunato Osimhen.

Ultime ore di attesa per il Napoli che oggi, nell’ambito della 29esima giornata del campionato, affronterà il Lecce in trasferta. Un avversario ostico, reduce da 5 sconfitte di fila, che si presenterà in campo con il chiaro intento di rilanciarsi ed allontanarsi dalla zona retrocessione. Anche gli azzurri, però, saranno chiamati a fornire una prova di spessore dopo il ko rimediato nell’ultimo turno di Serie A.

La sconfitta patita per mano del Milan domenica scorsa non ha messo a rischio la conquista dello scudetto. I 16 punti di vantaggio della Lazio seconda, a 10 partite dalla conclusione del torneo, rappresentano un margine consistente che consente agli azzurri di guardare con ottimismo al futuro. Lo scivolone contro i Campioni d’Italia, però, ha fatto scattare diversi campanelli d’allarme e generato le prime critiche nei confronti del gruppo partenopeo.

Il mister originario di Certaldo, in settimana, ha rivisto più volte i filmati relativi alla gara in modo tale da individuare gli errori commessi, invitando i giocatori a rialzare la testa e riprendere il cammino verso il traguardo. Mercoledì è in programma l’andata dei quarti di finale di Champions League ma Spalletti non intende sottovalutare l’impegno odierno. In campo, allo stadio “Via del Mare”, andrà in campo una formazione molto simile a quella titolare.

Napoli, Spalletti punta su Raspadori

Diversi i ballottaggi ancora in atto, uno dei quali riguardanti il sostituto di Victor Osimhen. Il nigeriano avrebbe voluto esserci ma dallo staff medico non è arrivato il necessario via libera per inserirlo nella lista dei convocati. Il suo rientro dovrebbe avvenire all’inizio della prossima settimana ma tutto dipenderà dall’esito degli esami a cui verrà sottoposto. A contendersi la maglia da titolare sono Giacomo Raspadori e Giovanni Simeone.

A fornire un’anticipazione è stato ‘Il Corriere dello Sport’, secondo cui la scelta dovrebbe ricadere sull’ex Sassuolo. “Spalletti lo ha visto bene nel quarto d’ora giocato con il Milan dopo l’infortunio muscolare che lo ha costretto a saltare cinque partite di campionato, due di Champions e le due di qualificazione a Euro 2024 con la Nazionale”. Nuova chance in vista quindi per Raspadori, ancora fermo ad una rete in campionato.