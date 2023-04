😮 Mercato Napoli, cambia tutto: affondo sul bomber da 100 milioni

Calciomercato Napoli, cambiano le carte in tavola in avanti. Pronto un nuovo bomber da quasi cento milioni di euro.

Il Napoli sfiderà oggi il Lecce in una sfida importantissima per gli azzurri. Tornare in carreggiata e riprendersi dalla sconfitta subita conto il Milan, servirà a rimettere la testa a posto in vista della sfida di Champions League, proprio contro i rossoneri.

Gli uomini di Luciano Spalletti stanno portando avanti un campionato straordinario, ma il passo falso contro il Milan ha fatto storcere il naso a molti. E’ per questo che sarà molto importante tornare subito a vincere per eliminare qualsiasi tipo di critica.

La stagione straordinaria del Napoli, tuttavia, è un’arma a doppio taglio.

Se da un lato la soddisfazione per l’imminente scudetto e l’emozione per un possibile prosieguo in Champions League hanno dipinto tutta la città di azzurro, dall’altro il rischio di perdere qualche pezzo a fine stagione è concreto.

Aurelio De Laurentiis, infatti, sta lavorando da sei ai rinnovi dei calciatori azzurri, proprio per scongiurare qualsiasi addio.

Napoli, i blues vogliono Osimhen: nel mirino, però, anche un altro attaccante

Dopo i rinnovi di Meret, Lobotka e Juan Jesus, il patron azzurro sta lavorando per blindare i tre pilastri della squadra: Kvaratskhelia, Osimhen e Kim.

Per il coreano l’obiettivo è quello di adeguare il contratto ed eliminare la clausola rescissoria.

Kvaratskhelia ha un contratto fino al 2027. De Laurentiis recentemente si è “scontrato” con alcuni giornalisti, dichiarando che non c’è bisogno di alcun rinnovo o adeguamento.

Infine Osimhen, la punta di diamante cercata da mezza Europa.

Tra le varie squadre che hanno esso nel mirino il nigeriano ci sarebbe anche il Chelsea. I blues sono alla ricerca di un attaccante otre che di un allenatore. Oltre a Osimhen, il Chelsea avrebbe messo nel mirino anche Goncalo Ramos, attaccante del Benfica.

I portoghesi lascerebbero andare l’attaccante per meno di 80 milioni l’acquisto sarebbe quindi molto meno costoso rispetto a quello per il nigeriano del Napoli.

Occhio dunque al futuro di Victor Osimhen. Le squadre che lo cercano sono molto, ma De Laurentiis ha un piano per convincerlo a rimanere e a consolidare il suo legale con la città.