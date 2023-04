😮 Milioni in arrivo per De Laurentiis: non si tratta di calciomercato

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha iniziato un dialogo per ricevere un cospicuo tesoretto con cui entusiasmare città e tifosi azzurri

Già da qualche tempo l’animo della festa sta prendendo corpo a Napoli. La città è stata imbandita da festoni di colore bianco e azzurro. Una miriade di altri simboli della festa hanno già colorato la città partenopea, che aspetta con grande partecipazione il momento che sancisca la celebrazione del terzo scudetto.

Un evento che Napoli attende ormai da trentatré anni, da quando nel 1990 la squadra di Diego Armando Maradona ha regalato la gioia alla città per la seconda volta nello spazio di poco tempo. Vecchie e nuove generazioni non vedono l’ora di mescolarsi in un unico abbraccio e festeggiare l’impresa compiuta dal gruppo di Luciano Spalletti. Intanto, Aurelio De Laurentiis ha dialogato con Regione e Comune per cominciare a mettere in piedi la festa. Nella circostanza, il presidente del Napoli ha fatto una richiesta importante.

Napoli, De Laurentiis bussa a Regione e Comune: chiesti due milioni di euro per la festa scudetto

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha già parlato con il Comune e la Regione. Nell’incontro convocato ieri dal prefetto Claudio Palomba, secondo quanto appreso dall’edizione napoletana de ‘La Repubblica’, il massimo dirigente azzurro si è rivolto ai due enti amministrativi per fare loro una richiesta economica importante. Il patron, come riferisce la testata romana, ha chiesto due milioni di euro per l’organizzazione della festa scudetto.

L’intenzione è quella di allestire una sorta di maxischermo in diversi punti della città , da Scampia a piazza Mercato. Tutti saranno collegati con la piazza principale, che sarà quella del Plebiscito. Questa, infatti, è stata ormai indicata come l’epicentro della festa azzurra.

Dell’architettura della celebrazione si occuperà una società che sarà incaricata da Aurelio De Laurentiis. In piazza del Plebiscito, comunque, sarà allestito il palco sul quale salirà la squadra. Non solo loro però perché qui si terrà poi anche un concerto. Napoli vuole vivere una giornata magica e si è già portata avanti per non farsi trovare impreparata.