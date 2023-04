Napoli-Kvaratskhelia, episodio surreale: la notizia è improvvisa

Il Napoli di Spalletti è atteso dal match di oggi contro il Lecce di Baroni, per Kvaratskhelia è stato protagonista di un episodio surreale.

Dopo la brutta sconfitta di domenica scorsa contro il Milan di Stefano Pioli, il Napoli è atteso quest’oggi da un’altra gara molto insidiosa. Gli azzurri, infatti, giocheranno al Via Del Mare contro il Lecce dell’ex Marco Baroni.

I partenopei sono sicuramente favoriti dal punto di vista della gara, ma i giallorossi hanno la necessità di strappare almeno un punto dalla gara di oggi. Il Lecce, infatti, arriva a questa partita da ben cinque sconfitte consecutive. Nonostante questa sera di risultati il vantaggio sul Verona terzultimo posto è comunque di otto punti, ma i pugliesi hanno tutta la voglia di dare una grandissima gioia ai propri tifosi.

Il Napoli, invece, ha tutta la voglia di rifarsi dal ko di domenica rimediato contro il Milan. I partenopei, come dichiarato dallo stesso Luciano Spalletti, hanno tutta l’intenzione di chiudere il prima possibile il discorso campionato. Proprio per questo, nonostante l’andata del quarto di finale di Champions League contro la squadra di Stefano Pioli, il tecnico toscano farà solo qualche cambio per la gara contro il Lecce. Tra i titolari ci sarà sicuramente Khvicha Kvaratskhelia che, però, è stato protagonista anche di un episodio surreale.

Kvaratskhelia, a Napoli è nato il primo bambino chiamato con il nome del calciatore georgiano

Come riportato da ‘SpazioNapoli’, infatti, nel capoluogo campano è nato il primo bambino in onore proprio del giocatore del Napoli. Il bimbo è nato lo scorso 31 marzo alla ‘Clinica Santa Patrizia’ ed è figlio di Armando e Clara, entrambi super sostenitori del team azzurro.

A spiegare questa scelta è lo stesso padre del ‘nuovo tifoso del Napoli’: “E’ tutto vero, lo abbiamo chiamato Daniele Khvicha. Solo che abbiamo inserito la virgola tra i due nomi e quindi il vero nome è Daniele, Khvicha. Perché abbiamo deciso di chiamare nostro figlio così? Abbiamo preso questa decisione per tutto quello che è successo al Napoli nel corso di questa stagione”.