🔴 Futuro Kvaratskhelia, ultim’ora: Kaladze si sbilancia

Il Napoli si prepara a blindare Kvaratskhelia, finito nel mirino di vari top club. Kaladze, intanto, lo ha incensato.Â

Il Napoli si prepara a vivere un finale di stagione incandescente e potenzialmente ricco di soddisfazioni. Lo scudetto ad esempio, nonostante il ko patito per mano del Milan, resta ad un passo alla luce dei 16 punti di vantaggio sulla Lazio seconda a 10 partite dalla fine del torneo. Gli azzurri, poi, sono in corsa per conquistare la Champions League. Il club, in ogni caso, ha cominciato a riflettere in vista della sessione estiva del mercato e delle tante offerte offerte che arriveranno per i gioielli azzurri, in primis Khvicha Kvaratskhelia.

Il georgiano, preso dalla Dinamo Batumi per 10 milioni, ha stupito il mondo. Giunta in città a luglio da perfetto sconosciuto agli occhi della tifoseria partenopea, l’ala sinistra si è imposta subito nella nuova realtà raccogliendo al meglio il testimone lasciato da Lorenzo Insigne. Per lui 14 gol e 16 assist in 31 apparizioni complessive. Un bottino da top player conclamato che gli ha consentito, da una parte, di risultare spesso determinate per le sorti della propria squadra.

Dall’altra i numeri in questione lo hanno fatto finire inevitabilmente nel mirino di varie società estere. È il caso di Real Madrid, in cui ha militato l’idolo di Kvaratskhelia ovvero Guti. A muoversi è stato anche il Paris Saint Germain, che ha fatto sapere di essere pronto a mettere sul piatto una maxi-offerta pur di strapparlo al Napoli e portarlo subito nella città della Tour Eiffel. Aurelio De Laurentiis, dal canto suo, intende tenerlo e di recente ha spento sul nascere le voci relative ad un adeguamento del suo contratto non ritenendolo necessario.

Napoli, la previsione di Kaladze su Kvaratskhelia

Cosa accadrà , però, non è ancora certo. Il contratto che lega Kvaratskhelia al Napoli scade nel 2027 tuttavia lo stipendio da lui percepito (1.5 milioni netti) non è di certo congruo al valore del calciatore. Un intervento per spegnere l’interessamento delle corteggiatrici andrà quindi fatto, anche perché il georgiano ha tutti i crismi per diventare uno dei principali fuoriclasse nel panorama calcistico internazionale.

Di ciò ne è convinto Kakhaber Kaladze che, in un’intervista rilasciata ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’, ha sottolineato la stagione vissuta da Kvaratskhelia. “È un prospetto di alto profilo, ha caratteristiche che lo rendono ad oggi uno dei giocatori, vista l’età , dal futuro garantito ad altissimi livelli”. In patria, Kvara, è già un idolo assoluto. “Dimostra che in questo modo si può arrivare in alto. Tecnicamente direi che è un giocatore completo”. Parole e musica per il Napoli che ora sogna di conquistare sia lo scudetto che la Champions. Per pensare al futuro c’è tempo.