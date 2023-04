“Soliti disservizi”: caos Napoli, scoppia la rabbia dei tifosi

Napoli, scoppia la rabbia dei tifosi a poche ore dal calcio di inizio della gara con il Lecce. Il tweet scatena le polemiche e accende di nuovo le discussioni

Giornata rovente per il Napoli, che in questo venerdì santo proverà a mettersi alle spalle la sconfitta con il Milan e a reagire nuovamente alla grande. Dinanzi troverà, però, un Lecce voglioso di risalire la china e di ritrovare punti dopo tante partite perse. In Salento molte big del nostro campionato hanno faticato o addirittura hanno perso punti: per questo Spalletti ha invitato i suoi a fare la massima attenzione per la gara di questo pomeriggio.

Dopotutto, questa sarà una settimana cruciale per gli azzurri. Prima il Lecce, poi il Milan in Champions League e ancora l’Hellas Verona in campionato. Sabato 15 aprile, il Napoli affronterà la formazione scaligera nella speranza di avvicinare ulteriormente la matematica vittoria per lo Scudetto. E magari in un Diego Armando Maradona diverso da quello visto nell’ultima casalinga contro i rossoneri. Eppure, la rabbia dei tifosi è ancora lontana dall’essere placata. Ed ecco svelato il motivo.

Napoli-Verona, disservizi per i biglietti: il tweet scatena la rabbia dei tifosi

Motivo che ormai sembra un ritornello per i supporters del Napoli. Come riportato attraverso il proprio account Twitter dal giornalista Carlo Alvino, si registrano ancora delle falle nel servizio di ticketing online. E molti tifosi azzurri ne stanno soffrendo in vista della gara contro il Verona, in programma il prossimo sabato.

“Voglia di Napoli, per pochi ma non per tutti. Ore 10:05 in vendita Napoli-Verona, soliti disservizi: sito bloccato e 12000 persone in fila online”. È questo il tweet che scatena la rabbia e la frustrazione dei tifosi azzurri. La febbre dello stadio colpisce la piazza partenopea, che ancora una volta deve scontrarsi con l’alto numero di richieste e i server non sempre impeccabili di chi fornisce i servizi di vendita online. Una falla, tuttavia, più che comprensibile, considerato l’assalto al botteghino (seppur virtuale) che ogni volta interessa una gara casalinga del Napoli.