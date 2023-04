😮 Gattuso o Spalletti? Osimhen ne parla a tutto tondo

Osimhen non ci sarà nella sfida odierna di campionato contro il Lecce. La punta, intanto, ha spiegato le differenze tra Gattuso e Spalletti.

La stagione, al netto dei passi falsi rimediati con la Cremonese in Coppa Italia e le milanesi in campionato, è stata ottima fin qui ma il Napoli non intende affatto cullarsi sugli allori. Anzi, dopo il ko di domenica scorsa la squadra di Luciano Spalletti oggi proverà ad aggredire in maniera famelica il Lecce, così da fare un altro passo concreto verso il terzo scudetto della propria storia. Il tecnico deve sciogliere gli ultimi dubbi di formazione, compreso quello relativo al sostituto di Victor Osimhen.

Il nigeriano, alle prese con la lesione distrattiva rimediata in nazionale, non è ancora pronto e pertanto il mister originario di Certaldo ha preferito escluderlo dalla lista dei convocati. La speranza degli azzurri è quello di poterlo riavere a disposizione mercoledì, in occasione dell’andata dei quarti di finale di Champions League contro il Milan. Tutto, però, dipenderà dall’esito dei controlli a cui verrà sottoposto il nigeriano più avanti.

Oggi quindi, nella trasferta sul campo dei giallorossi reduci da 5 sconfitte di fila, sarà uno tra Giacomo Raspadori e Giovanni Simeone. Quest’ultimo, nell’ultimo turno di campionato, è finito nella morsa di Fikayo Tomori e Simon Kajer andando incontro ad una prestazione negativa. Probabile quindi che questa volta tocchi all’ex Sassuolo, ancora alla ricerca del secondo gol in Serie A con indosso la maglia dei partenopei.

Napoli, Osimhen parla delle differenze tra Gattuso e Spalletti

L’infortunio di Osimhen rappresenta una mazzata per il Napoli, alla luce dell’ottimo rendimento offerto dall’attaccante. Per lui, 25 reti e 5 assist in 29 apparizioni complessive. Numeri che gli hanno consentito di risultare spesso determinante per le sorti della propria squadra e finire nel mirino di top club del calibro del Manchester United. I Red Devils, in estate, intendono prendere un bomber di caratura internazionale ed il suo nome è in cima, insieme a quello di Harry Kane, alle preferenze.

Dell’attaccante, in particolare, stupisce la sua evoluzione e della sua trasformazione, sia in campo che all’interno dello spogliatoio. Argomento, questo, che lo stesso Osimhen ha voluto analizzare nel corso di un’intervista concessa ai microfoni di ‘France Football’. “Devo molto a Gennaro Gattuso perché ha lavorato sulla mia motivazione e sulla valorizzazione della mia autostima, ma con Spalletti la mia crescita è stata maggiore per il lavoro fatto nel corso dei mesi”. Il mister di Certaldo, in particolare, gli chiede di essere “esplosivo” nel rettangolo di gioco. Ed i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Osimhen freme, con il Milan vuole esserci a tutti i costi.